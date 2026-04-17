英超│车路士明晚斗曼联 安素费南迪斯回归可披甲

车路士明晚(18日)英超将会于主场对曼联，早前因为向皇家马德里示好而接受纪律处分停赛2场的中场安素费南迪斯，获解禁重投操练，主教练罗仙尼亚亦表示他可以候命斗红魔。然而他在蓝狮的未来仍然存疑，消息指如果皇马真的求购他，车路士希望转会费对标夏萨特当年由球队转投银河舰队的价钱，即1亿3000万镑。

罗仙尼亚确认安素费南迪斯对曼联可候命

车路士副队长安素费南迪斯早前在国际赛期间接受访问，公开表示有意加盟皇家马德里，球会逐以纪律问题为由罚他停赛2场，足总杯对维尔港同上轮英超斗曼城时停赛。这名阿根廷中场近日已回归操练，主教练罗仙尼亚周四表示今轮对曼联可以候命：「安素回归大军操练，其状态不俗。我们在拣选比赛阵容时，会和日常一样。」这名本季各赛事收录12球6助攻的中场，预计将会正选斗曼联。

将标价1亿3000万镑

此子虽然回归，但他在车路士的前景依然不明朗。《英国广播公司》透露，如果蓝狮真的卖安素费南迪斯，转会费希望对标夏萨特由球会转投皇马的价钱，即1亿3000万镑。消息人士透露，车路士除了鉴于他在队内的重要性，还因为当年从宾菲加签下他时花了1亿700万镑，近两季其表现提升，转会费理应提高。