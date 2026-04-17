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欧霸｜阿士东维拉大炒博洛尼亚晋级4强 将与诺定咸森林争入决赛

足球世界
更新时间：06:09 2026-04-17 HKT
发布时间：06:09 2026-04-17 HKT

阿士东维拉今晨于欧霸8强次回合主将迎战博洛尼亚，首回合领先3：1的维拉，次回合以 4：0大炒对手，两回合计赢7：1杀入4强。维拉在3季内第2次晋身欧洲赛4强，他们将与另一英超球队诺定咸森林争入决赛。

屈坚斯攻入效力维拉第100球。美联社
屈坚斯攻入效力维拉第100球。美联社
维拉次回合4：0击败博洛尼亚。美联社
维拉次回合4：0击败博洛尼亚。美联社
「欧霸专家」艾马利带领维拉杀入4强。美联社
「欧霸专家」艾马利带领维拉杀入4强。美联社

屈坚斯入效力维拉第100球

维拉开赛16分钟便打开纪录，摩根罗渣士与贝安迪亚撞墙后落底线传中，门前接应的奥尼屈坚斯轻松撞射入网；屈坚斯达成为维拉攻入百球的里程碑。25分钟，维拉获得12码，但摩根罗渣士操刀博洛尼亚门将拉华利亚救出。但维拉只花44秒便找到入球；拉华利亚救出12码后，博洛尼亚向横边解围，贝安迪亚把握对方防线松懈突然变速，接应卢卡斯迪治尼的界外球，在窄角度射成2：0。

摩根罗渣士于39分钟将功补过，接应队长约翰麦坚传送后，以左脚窄角度射入，终结个人11场的入球荒。半场领先3球的维拉，战至89分钟由安斯干沙埋斋，锁定4：0的胜局，两回合计以7：1大胜博洛尼亚晋级。维拉晋级后将与另一英超队诺定咸森林，争夺决赛席位，首回合将于4月30日举行，由维拉与作客；次回合则于5月7日上演。值得一提的是，上一次于欧洲赛4强上演「全英格兰」对垒，要数到2008/09球季欧联阿仙奴斗曼联。

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