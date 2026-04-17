英超｜贝拿度施华今夏离开曼城 夏兰特：最聪明的队友

曼城贝拿度施华将于今夏合约届满后离队。这名31岁葡萄牙国脚效力曼城9季，夺得6次英超及1次欧联冠军等无数荣誉。夏兰特赞扬队友无可取代：「他可能是我合作过最聪明的球员。」

夏兰特接受《天空体育》访问时，对施华表示敬意：「他控制比赛的方式、聪明才智⋯⋯他可能是我合作过最聪明的球员。过去9年他的表现简直疯狂，赢得了无数奖杯。他在三冠王球季的作用至关重要，不论是对拜仁还是对皇马的入球，都显示了他的重要性。」

贝拿度施华今夏将离开曼城。路透社

施华上月带领曼城夺得联赛杯冠军。路透社

施华效力曼城9季，获奖无数。路透社

施华：由少年梦想到曼城拥趸

施华昨晚透过Instagram发表长文，向领队哥迪奥拿、队友及球迷道别。他写道：「9年前我带著少年的梦想来到这里，这座城市和这间球会给予我的，远比我想像中多。我们共同创造的传奇——百分夺冠、国内四冠王、三冠王、联赛四连霸⋯⋯这些回忆将永远珍藏在我心中。」他亦特别感谢家人在曼彻斯特的陪伴，并承诺离队后将成为曼城的「终身支持者」。

连达斯：无法找到施华的替代者

早在4月4日曼城于足总杯以4：0大胜利物浦后，助教连达斯已率先披露施华即将离队的消息。连达斯感慨道：「每个美好的故事都有终结的一天，施华是独一无二的，你永远无法找到完全相同的球员来取代他。」施华将在6月底合约到期后正式离队。在此之前，他表示将与球队一同在球季最后几周全力拼搏。