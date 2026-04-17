英超｜前奥地利门将曼宁加车祸逝世 曾助阿仙奴夺英超及足总杯冠军

前阿仙奴及奥地利国家队门将曼宁加（Alex Manninger）因交通意外不幸丧生，终年48岁。他的母会萨尔斯堡于社交平台X证实死讯并表示哀悼，随后阿仙奴亦发表声明表示「震惊及深切哀痛」。

曼宁加职业生涯最辉煌的时期，莫过于1997-2002年效力阿仙奴期间。在1997/98球季，他接替受伤的施文把关，在英超上阵7场，并在足总杯4强对韦斯咸的互射12码大战中救出关键球，成为球队夺得联赛及足总杯「双料冠军」的功臣之一。阿仙奴昨晚发表声明，对卜日人卜曼宁加离世表示震惊与哀悼：「阿仙奴全体成员对曼宁加的离世，感到震惊与深切哀痛。在这个极度悲伤的时刻，我们与他的家人及亲友同在。」

曼宁加车祸离世，终年48岁。路透社

曼宁加曾经效力费伦天拿；今晨费伦天拿与水晶宫的欧联协赛事前，有为曼宁加默哀。路透社

曼宁加曾经效力阿仙奴、利物浦、祖云达斯等等。路透社

曾效力利物浦、祖云达斯等

曼宁加在奥地利球会萨尔斯堡出道，之后曾效力阿仙奴期间共上阵64场，随后转战多国联赛，包括意甲的费伦天拿、祖云达斯以及德甲的奥格斯堡。他在职业生涯尾声曾效力利物浦，惟未有上阵纪录。国际赛方面，他曾为奥地利上阵33次，并入选2008年欧洲国家杯决赛周大军。作为曼宁加足球梦开始的地方，萨尔斯堡在声明中写道：「我们悼念前门将曼宁加，他在交通意外中不幸丧生。我们的思念与他的家人和朋友同在。愿亚历山大安息。」