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英超│曼联卡域克平均于65分才首次换人 仅用3.5次换人被轰保守

足球世界
更新时间：17:46 2026-04-16 HKT
发布时间：17:46 2026-04-16 HKT

曼联近4轮英超只得1胜2和1负，成绩下滑令上任初期风评不俗的卡域克开始受到批评。这名一代红魔中场接手曼联后，平均到65分钟才首次换人，而且场均仅用3.5个换人名额，被外界批评换人太迟兼太保守。

卡域克被外界批评换人太迟兼太保守。美联社
卡域克被外界批评换人太迟兼太保守。美联社

被轰换人太慢兼太迟

卡域克于1月中接手曼联后领军出战了11轮英超，其临场调动呈现越来越保守的倾向。统计显示，他场均只用3.5次换人名额，在可换5人的情况下，这数字明显低于英超的平均水平。而他第一次换人的平均时，是比赛进行到65分钟，如果剔除因球员受伤退下火线而被逼做出的换人决定，时间更推迟到69分钟，是整个英超首次换人最迟的教头，外界质疑他太保守和太迟。

上场对列斯联仅换2人受批评

以刚轮英超对列斯联为例，球队于落后两球兼踢少一人下，卡域克仍迟迟没有行动，直到70分钟才换入麦比奥莫和达洛治。更令人意外的是，他全场只用这两个换人名额，球队末段围攻列斯联但无法士哥下，仍不肯换入约舒亚舒克斯和美臣蒙特等攻击球员。消息指曼联高层已质疑其领军能力，正评估是否应该让他转正。

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