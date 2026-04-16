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欧联│阿仙奴首次连续两年入4强 阿迪达好自豪：140年高难度成就﹗

足球世界
更新时间：12:53 2026-04-16 HKT
发布时间：12:53 2026-04-16 HKT

周二欧联8强次回合，阿仙奴主场与士砵亭赛和0:0，两回合计赢1:0，成功完成晋级准决赛的任务。枪手取得4强席位的过程并不精彩，外界对主教练阿迪达更口诛笔伐，但球队历史上首次连续两季跻身欧联准决赛，连功勋教头云加都未能做到，故阿帅懒理批评仍自豪称，这是阿仙奴队史140年来的高难度成就。

欧联8强次回合阿仙奴主场与士砵亭两回合计赢1:0，成功完成晋级准决赛的任务。新华社
欧联8强次回合阿仙奴主场与士砵亭两回合计赢1:0，成功完成晋级准决赛的任务。新华社

队史140年来首次连续入欧联4强

阿仙奴作为英超领头羊，本系列赛面对来自葡超的士砵亭未能展现霸气，两回合计仅得5次中目标攻门，预期入球值(xG)只有1.42球。该队传奇射手亨利亦看不过眼，直斥球队和主帅阿迪达欠激情；前利物浦中坚加历查亦指枪手去到赛季关键阶段没有令人信服的表现，锋线无足够的实力和巨星级人物，无办法夺冠。

阿迪达做到连功勋教头云加都未能做到的“成就”。法新社
阿迪达做到连功勋教头云加都未能做到的“成就”。法新社
阿迪达做到连功勋教头云加都未能做到的“成就”。路透社
阿迪达做到连功勋教头云加都未能做到的“成就”。路透社

阿迪达称好自豪 庆祝完才准备对曼城

然而他们连续两季晋级欧联4强，是队史140年来首次，曾领军3夺英超的云格都未能做到，难怪阿迪达自豪地说：「这是140年来从未有过的成就，可见难度之大。感谢所有球员和球会每一个人，我们应该感到自豪。这场比赛不完美，我们还有很多需要改进的地方，但我们已经达到目标，更是球队应得的。」这名西班牙籍教头续指会好好庆祝，之后才准备周日英超作客曼城的天王山之战。

阿仙奴对士砵亭平欧联8强最少入波纪录。路透社
阿仙奴对士砵亭平欧联8强最少入波纪录。路透社
阿仙奴欧联主场对士砵亭在没有具威胁埋门下互交白卷。新华社
阿仙奴欧联主场对士砵亭在没有具威胁埋门下互交白卷。新华社

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