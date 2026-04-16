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英超｜利物浦自由身失多员大将 史洛特：要买新兵必须先卖人套现

足球世界
更新时间：05:46 2026-04-16 HKT
发布时间：05:46 2026-04-16 HKT

利物浦今季季尾势将经历另一次重组。领队史洛特表示今夏若要收购新援，必须先出售球员套现，方可筹措所需资金。

利物浦去年夏天豪掷破纪录的4亿4650万镑重组，惟今季表现未如预期，今季季尾又有穆罕默德沙拿和安德鲁罗拔臣两名长期效力的战将离队，加上前锋艾基迪基刚刚重创，预计来季季初需要缺阵。

罗拔臣今夏将以自由身离开利物浦。美联社
罗拔臣今夏将以自由身离开利物浦。美联社
沙拿将离开效力多年的利物浦。美联社
沙拿将离开效力多年的利物浦。美联社
今季加盟的艾基迪基重伤。美联社
今季加盟的艾基迪基重伤。美联社

「红军」去年能够大手笔买人，与卖走多名球员套现有关，但今季季后能够再次大洒金钱存疑。史洛特表示：「阿历山大阿诺特以自由身离队，今季我们再将免费失去沙拿和罗拔臣。球会的营运模式意味著我们通常需要先卖球员，才有资金购入新援。这是严峻的挑战。去年球季已是如此，今个夏天同样困难重重。」

干拿迪续约迟迟未达共识

今季引入的阿历山大伊沙克重伤长唞后复出不久，又到艾基迪基重创，史洛特补充：「我们引进了不少出色的天才球员，希望他们届时均能保持健康，大多数人更将迎来在英超的第二个赛季。正如我多次强调，球队的前景相当乐观，尤其是若能在今夏优秀球员离队后，再适当罗致几名质素上乘的新援。」值得一提的是，守将伊巴希马干拿迪的前途同样充满变数。他迄今未能与球会就续约达成共识，令利物浦面临压力，或须于今夏将其出售，以免明年合约届满后再次免费失去一员大将。

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