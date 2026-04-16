欧联｜艾基迪基重创缘尽世界杯 迪甘斯：沉重打击

利物浦前锋艾基迪基日前于欧联8强次回合0：2不敌巴黎圣日耳门一役，跟腱受伤倒地。法国国家队主帅迪甘斯证实爱将将缘尽世界杯：「这对他个人以及法国而言，均是沉重打击。」

跟腱严重受伤

艾基迪基日前一役在一次加速跑动后，未有与任何球员接触下受伤倒地。迪甘斯在其社交媒体帐户，证实对方「跟腱严重受伤，不幸的是，其伤势将令他无法再为利物浦于今季余下赛事披甲，亦无法参战世界杯。这对他个人及国家队而言，均是沉重打击」。

艾基迪基缘尽世界杯。美联社

艾基迪基跟腱重创。美联社

迪甘斯证实爱将无缘世界杯，认为这对艾基迪基个人以至法国队，均为沉重打击。法新社

艾基迪基今季转投利物浦，表现逐渐上力，今季为「红军」于各项赛事上阵45场，贡献17入球6助攻。他于2025年8月底首次获得法国征召，并在9月5日上演大国脚「地标战」，于世界杯欧洲区外围赛斗乌克兰后备上阵，该仗法国以2：0击败对手。他于11月13日斗乌克兰的世杯外赛事，取得首个大国脚入球。

迪甘斯赞艾基迪基火速融入

迪甘斯赞扬爱将快速融入球队，「不论在球场内外，他都与团队相处融洽。他的失望难以言表，但我深信他一定能够重拾巅峰状态。我和全体教练都会全力支持他，我们都知道他会继续在背后支持法国」。