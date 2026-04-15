欧联│利物浦输波史洛特「输人唔输阵」 对PSG主导比赛无球队做到 「我队波前途光明﹗」

利物浦未能创造奇迹，周二欧联8强次回合主场0:2不敌巴黎圣日耳门(PSG)，两回合计大败0:4，无缘准决赛。然而红军今场主导比赛，射门次数、预期入球值(xG)、控球率和角球数目都大幅领先，主帅史洛特赛后「输人唔输阵」，直言球队表现佳，没有球队面对PSG可以统治赛事，更称球队有前途光明。

史洛特表示利物浦「输人唔输阵」。新华社

统计数据利物浦赢PSG

今场利物浦在统计数字比PSG优胜，21次射门比后者多9次，角球亦以8:2大幅领先，控球率则有53%，预期入球值达到1.94球，较客军的1.25球高一截，可是他们一球不入，更两度失守输0:2，两回合都以相同比数落败。他们在这个系列赛未能入波兼被双杀，是2005至06球季16强对宾菲加后，再次于欧联淘汰赛尝到遭双杀兼没有入球的滋味。

史洛特：球队前途一片光明!

赢数据输比赛，红军教头史洛特满意过程：「对比上周，我们取得了很大进步。我必须高度赞扬球员们的努力付出，亦高度赞赏球迷，感谢他们帮助我们执行比赛计划。我们在主场证明，可以与欧联冠军抗衡，并且成为主导比赛的一方，没有多少球队能够像我们一样。」这名荷兰籍主帅更指球队可以走到好远：「我想说，这支球队、这家球会看起来非常光明。」

同时史帅表示红军配得上入欧联8强，既然有这样的水平，余下球季就要争取保住英超前5名，继续参加来届欧联赛事。

利物浦欧联8强次回合主场0:2不敌巴黎圣日耳门。新华社