Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜利物浦VAR判决惹争议 前英超球证斥12码被推翻属错误

足球世界
更新时间：11:59 2026-04-15 HKT
发布时间：11:59 2026-04-15 HKT

利物浦在欧联八强次回合主场迎战巴黎圣日耳门（PSG）的生死战中，一个极具争议的VAR判决，令他们错失了扳平总比分的黄金机会。球证马里亚尼（Maurizio Mariani）原已判罚十二码，但经VAR介入后却推翻原判。对此，前英超著名球证卡顿保（Mark Clattenburg）直斥，VAR的介入是错误的决定；而名宿舒利亚（Alan Shearer）亦认同，红军理应获得该个十二码。

非明显误判VAR不应介入

事发于上半场，利物浦中场阿历斯麦亚里士打（Alexis Mac Allister）在禁区内被对方守将威廉柏曹（Willian Pacho）踢中倒地，球证第一时间直指十二码点。然而，VAR介入，建议球证到场边观看重播，最终推翻了原判。
前英超球证卡顿保对此判决表示强烈质疑：「我们每次都在谈论『清晰而明显的错误』，但当你看到麦亚里士打的脚上有接触时，人们或会说那很轻微，但那并非错误，那里确实有接触。一旦球证在场上作出了判决（十二码），我预期这个判决会被维持。如果他当初没有判罚，我会接受VAR不介入。但既然场上的决定是十二码，我认为就应该维持原判。」他认为，VAR在此情况下介入，并不符合「清晰而明显的错误」的原则。

舒利亚：麦亚里士打聪明地赢得犯规

英格兰传奇射手舒利亚，亦对这个改判感到难以置信，他说：「我也感到非常惊讶，因为麦亚里士打做得非常好，他尝试去保护皮球，并引诱柏曹作出拦截。一旦柏祖尝试抢球但没有成功，并确实与对方有接触，而球证亦已作出判决，我真的、真的对这个改判感到惊讶。」他认为，麦亚里士打是聪明地利用身体护球，从而博得犯规，球证最初的判决是完全正确的。这个被推翻的十二码，最终亦为利物浦今场的败局埋下了伏笔。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
2026-04-14 12:21 HKT
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
19小时前
星岛申诉王 | 记者实测 $5400入住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
02:40
星岛申诉王 | 记者实测$5400租住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
放蛇直击
5小时前
伊朗局势｜美伊霍峡对峙惊险画面曝光 革命卫队三喊「最后警告」驱逐美舰
即时国际
4小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
6小时前
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
3小时前
青年由一楼厕所窗爬出单位期间失足堕平台。梁国峰摄
00:43
屯门黄金海岸21岁青年单位厕所门坏遭反锁 爬出窗失足堕下受伤
突发
4小时前
美军启动封锁伊朗港口　包括中资油轮在内5船成功闯关。示意图
01:41
伊朗局势｜美军启动封锁伊朗港口　包括中资油轮在内5船成功闯关
即时国际
6小时前