欧联｜利物浦VAR判决惹争议 前英超球证斥12码被推翻属错误

利物浦在欧联八强次回合主场迎战巴黎圣日耳门（PSG）的生死战中，一个极具争议的VAR判决，令他们错失了扳平总比分的黄金机会。球证马里亚尼（Maurizio Mariani）原已判罚十二码，但经VAR介入后却推翻原判。对此，前英超著名球证卡顿保（Mark Clattenburg）直斥，VAR的介入是错误的决定；而名宿舒利亚（Alan Shearer）亦认同，红军理应获得该个十二码。

非明显误判VAR不应介入

事发于上半场，利物浦中场阿历斯麦亚里士打（Alexis Mac Allister）在禁区内被对方守将威廉柏曹（Willian Pacho）踢中倒地，球证第一时间直指十二码点。然而，VAR介入，建议球证到场边观看重播，最终推翻了原判。

前英超球证卡顿保对此判决表示强烈质疑：「我们每次都在谈论『清晰而明显的错误』，但当你看到麦亚里士打的脚上有接触时，人们或会说那很轻微，但那并非错误，那里确实有接触。一旦球证在场上作出了判决（十二码），我预期这个判决会被维持。如果他当初没有判罚，我会接受VAR不介入。但既然场上的决定是十二码，我认为就应该维持原判。」他认为，VAR在此情况下介入，并不符合「清晰而明显的错误」的原则。

舒利亚：麦亚里士打聪明地赢得犯规

英格兰传奇射手舒利亚，亦对这个改判感到难以置信，他说：「我也感到非常惊讶，因为麦亚里士打做得非常好，他尝试去保护皮球，并引诱柏曹作出拦截。一旦柏祖尝试抢球但没有成功，并确实与对方有接触，而球证亦已作出判决，我真的、真的对这个改判感到惊讶。」他认为，麦亚里士打是聪明地利用身体护球，从而博得犯规，球证最初的判决是完全正确的。这个被推翻的十二码，最终亦为利物浦今场的败局埋下了伏笔。