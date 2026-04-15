欧联｜利物浦次回合吞PSG两蛋出局 VAR吹走12码惹争议

欧联8强次回合，利物浦次回合主场迎战卫冕的巴黎圣日耳门（PSG），以0：2落败，两回合计以0：4出局；今场VAR曾吹走利物浦12码惹来争议。「红军」出局之余，更有前锋艾基迪基重创，雪上加霜。

艾基迪基重创

利物浦首回合作客以0：2先败一仗，次回合回到主场再次失利。PSG于17分钟有一次具威胁埋门，奥士文尼丹比利于小禁区无人看管下转身起脚但高出。利物浦之后收到坏消息，前锋艾基迪基想起步追波时，自行倒地，史洛特赛后表示爱将「伤势似乎不妙」。

马昆奴斯哥利亚热血挡走云迪积克的补射。美联社

史洛特领军的利物浦，于欧联8强出局。美联社

艾基迪基重创。美联社

丹比利梅开二度。美联社

后备入替艾基迪基的穆罕默德沙拿，在31分钟制造一次黄金机会，他于右路传中，门前的米路斯却基斯与PSG守将抢点，将皮球踢向网窝，但PSG门将沙科诺夫反应快扑出，云迪积克随即补射，再被PSG守将马昆奴斯哥利亚热血飞身挡走。两军半场互交白卷。

球证到场边翻看VAR后，推翻判决，吹走利物浦12码。美联社

下半场64分钟出现争议一幕，麦亚里士打于禁区内接应传送，食好身位下被PSG的威廉柏曹从后侵犯倒地，球证直指12码点。但及后球证被提示翻看VAR，他到场边睇片后改变判决，吹走利物浦12码。安古莫夏于71分钟于左路带横起右脚射地波，PSG门将沙科诺夫落地够快阻挡皮球入网。

丹比利梅开二度

就在两分钟后，利物浦失守，尤如被判「死刑」。PSG由丹比利于禁区外起左脚烫入，73分钟打开纪录之余将总比数拉开至3：0，重创利物浦士气。丹比利于91分钟再单刀破网，个人梅开二度，助PSG次回合以2：0击败利物浦。红军两回合计以0：4落败，8强止步。