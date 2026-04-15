Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜连追两球功亏一篑 十人巴塞赢波出局 马体会晋4强

足球世界
更新时间：05:29 2026-04-15 HKT
发布时间：05:29 2026-04-15 HKT

欧联8强次回合，巴塞隆拿与马德里体育会合演西甲内讧。首回合落后两球的巴塞，次回合初段发挥出色连入两球扳平，惟最终十人应战下，虽以2：1取胜，但两回合计以2：3落败。马体会晋身4强。

巴塞首回合以0：2落后，他们次回合作客马体会有个好开始。巴塞于4分钟打开纪录，他们于前场逼抢得手，逼得马体会后防传球失误，费伦托利斯随即直线助攻，最终由拉明耶马单刀建功。24分钟，费伦托利斯接应丹尼尔奥莫的传送，顺势转身带入禁区，起左脚破网，为巴塞射成2：0，两回合计追成2：2平手。

马体会到31分钟扳回一成，基沙文回后防迎波，并第一时间交出直线予右路的马高斯洛兰迪，后者盘球至禁区边并传中，最终卢卡文为马体会射成1：2，总比数再次领先3：2完半场。

耶马4分钟为巴塞开纪录。美联社
耶马4分钟为巴塞开纪录。美联社
马体会杀入欧联4强。美联社
马体会杀入欧联4强。美联社
巴塞两回合均要十人应战，于8强出局。美联社
巴塞两回合均要十人应战，于8强出局。美联社

费伦托利斯食诈糊

下半场51分钟，卢卡文于禁区外远射仅仅斜出。4分钟后，巴塞将皮球送入网窝，简些路于左路横传至中路，之后巴塞球员几脚短传配合后，由加维起脚被挡出，费伦托利斯第一时间补射入网。但VAR翻看后判越位在先，入球无效。

巴塞两回合均有战将领红

巴塞更于80分钟收到坏消息，马体会的直线撕破巴塞后防，阿历山大索洛夫获得单刀的机会，巴塞守将艾历加西亚拉跌对方，最终被罚红牌离场。值得一提的是，巴塞两回合均有球员由作为最后一名守将、破坏单刀机会而领红牌被逐；首回合古巴斯因侵犯单刀突破的基利安奴施蒙尼被逐，令巴塞44分钟起踢少个。

巴塞于下半场补时阶段有一次黄金机会，但朗奴阿拿奥祖接应右路传中，近门顶高。最终巴塞次回合虽以2：1击败马体会，但两回合计输2：3，8强出局。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
18小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
18小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
16小时前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
10小时前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
13小时前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
13小时前
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
13小时前
台湾29岁醉娃车厢喊「要陪睡」 非礼「的哥」下体被揭为惯犯
台湾29岁醉娃车厢喊「要陪睡」 非礼「的哥」下体被揭为惯犯
两岸热话
14小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT