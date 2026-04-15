欧联｜连追两球功亏一篑 十人巴塞赢波出局 马体会晋4强

欧联8强次回合，巴塞隆拿与马德里体育会合演西甲内讧。首回合落后两球的巴塞，次回合初段发挥出色连入两球扳平，惟最终十人应战下，虽以2：1取胜，但两回合计以2：3落败。马体会晋身4强。

巴塞首回合以0：2落后，他们次回合作客马体会有个好开始。巴塞于4分钟打开纪录，他们于前场逼抢得手，逼得马体会后防传球失误，费伦托利斯随即直线助攻，最终由拉明耶马单刀建功。24分钟，费伦托利斯接应丹尼尔奥莫的传送，顺势转身带入禁区，起左脚破网，为巴塞射成2：0，两回合计追成2：2平手。

马体会到31分钟扳回一成，基沙文回后防迎波，并第一时间交出直线予右路的马高斯洛兰迪，后者盘球至禁区边并传中，最终卢卡文为马体会射成1：2，总比数再次领先3：2完半场。

耶马4分钟为巴塞开纪录。美联社

马体会杀入欧联4强。美联社

巴塞两回合均要十人应战，于8强出局。美联社

费伦托利斯食诈糊

下半场51分钟，卢卡文于禁区外远射仅仅斜出。4分钟后，巴塞将皮球送入网窝，简些路于左路横传至中路，之后巴塞球员几脚短传配合后，由加维起脚被挡出，费伦托利斯第一时间补射入网。但VAR翻看后判越位在先，入球无效。

巴塞两回合均有战将领红

巴塞更于80分钟收到坏消息，马体会的直线撕破巴塞后防，阿历山大索洛夫获得单刀的机会，巴塞守将艾历加西亚拉跌对方，最终被罚红牌离场。值得一提的是，巴塞两回合均有球员由作为最后一名守将、破坏单刀机会而领红牌被逐；首回合古巴斯因侵犯单刀突破的基利安奴施蒙尼被逐，令巴塞44分钟起踢少个。

巴塞于下半场补时阶段有一次黄金机会，但朗奴阿拿奥祖接应右路传中，近门顶高。最终巴塞次回合虽以2：1击败马体会，但两回合计输2：3，8强出局。