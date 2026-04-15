英超｜加拿祖TikTok车路士影片全删 日前剖白离开曼联心境

阿历真度加拿祖今季由曼联转投车路士，在新东家的际遇未算理想，目前仍未企稳正选席位。加拿祖在日前的访问剖白离开曼联前的争议，近日又被发现其TikTok帐户所有车路士相关影片均已删走。

车路士军心不稳，安素费南迪斯因为皇家马德里相关言论被内部停赛，加拿祖亦似乎有所动静。根据《talkSPORT》的报道指，加拿祖已经将其TikTok帐户中，所有车路士相关的影片删除，并转发两条曼联相关的影片。

加拿祖将其TikTok帐号车路士相关的影片全部删除。美联社

加拿祖仍未站稳车路士正选。美联社

加拿祖今季由曼联加盟车路士。法新社

回忆离开曼联前：做了一些坏事

加拿祖这个举动，在他接受Premier League Production的访问后几天出现。他在该访问提及旧东家曼联，并回忆自己离开「红魔」前的某些举动：「我记得最后6个月，与过往的上阵不同。我开始坐冷板，这并不是太坏的事，我当时只有20岁。但当时我觉得，我一定要每场都上阵。我开始做一些坏事。」

但加拿祖补充对于加盟车路士感到骄傲，而对于曼联他表示：「我没有任何坏话可以讲。那只是一个我人生改变的时刻，然后生命继续走下去。我没有任何后悔。」他又认为目前状态仍未达高峰，「这只是开始，更多会陆续有来，有时候首季会比较困难，但我每场都会竭尽全力」。