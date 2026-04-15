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欧联｜阿仙奴誓止颓势争入4强 阿迪达吁麾下「无所畏惧 燃尽一切」

足球世界
更新时间：03:36 2026-04-15 HKT
发布时间：03:36 2026-04-15 HKT

阿仙奴由上月的争四冠王梦，经过数场后已经只余两冠可争，其中他们将于今晚深夜将于欧联4强次回合斗士砵亭。领队阿迪达在赛前记者会被问及对球员的要求是什么时，他表示：「无所畏惧，燃尽一切。」

「兵工厂」今季四冠王梦，于3月23日英格兰联赛杯不敌曼城后破碎，接著在英格兰足总杯8强不敌修咸顿出局，令他们只余英超和欧联两条战线。但阿仙奴在英超上场不敌般尼茅夫后，榜首领先优势只余6分，兼比次席的曼城踢多场。

赖斯今晚深夜上阵成疑。美联社
赖斯今晚深夜上阵成疑。美联社
阿仙奴为今晚深夜欧联8强次回合备战。美联社
阿仙奴为今晚深夜欧联8强次回合备战。美联社
阿迪达呼吁麾下「无所畏惧，燃尽一切」。
阿迪达呼吁麾下「无所畏惧，燃尽一切」。

「要把握每次机会」

对于阿仙奴来讲，战况较为明朗的可能是欧联，他们于上周首回合作客以1：0击败士砵亭，今晚深夜将于主场出战次回合。近况低沉，阿迪达在关键时刻的领军能力受到质疑。备受压力的他，在赛前记者会回应记者提问时表示：「无所畏惧，燃尽一切，就是这么简单。这是希望从球员身上看到的，这亦包括我自己。要把握每次机会。」

赖斯上阵成疑

但在今晚深夜赛前，阿仙奴收到坏消息，中场大场迪格兰赖斯受伤缺席周二的操练，是役上阵成疑。阿迪达回应时表示：「我们要等到明早，了解几名球员的情况，才可以做正确的决定。赖斯上阵很多场，这是其中一个问题，但他必定会尽一切努力，争取列阵。」

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