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英超｜伊拉奥拿季后离开般尼茅夫 「是离任正确时机」

足球世界
更新时间：02:39 2026-04-15 HKT
发布时间：02:39 2026-04-15 HKT

般尼茅夫发表官方声明，宣布领队伊拉奥拿将于今季季后离队。伊拉奥拿表示：「现在是离任的正确时机，但与这间球会的美妙回忆，将一直在我心中。」

会方提供不同合约版本均被拒

伊拉奥拿于2023年7月上任，原来合约于3个月后到期。据《天空体育》报道指，会方与伊拉奥拿的合约谈判于15个月前展开，但当时伊拉奥拿希望留待稍后再讨论；会方曾经向伊拉奥拿提供多个不同版本的合约，但伊拉奥拿最终决定离队。

伊拉奥拿今季季后将会离开般尼茅夫。美联社
伊拉奥拿今季季后将会离开般尼茅夫。美联社
伊拉奥拿拒绝会方多个不同版本的合约。美联社
伊拉奥拿拒绝会方多个不同版本的合约。美联社
般尼茅夫上轮英超击败榜首的阿仙奴。美联社
般尼茅夫上轮英超击败榜首的阿仙奴。美联社

般尼茅夫的会方声明「感谢伊拉奥拿的贡献，并祝他及他的家人一切顺利」。至于伊拉奥拿表示：「能够执教般尼茅夫是我的荣幸，我为我们共同努力所得的成就感到骄傲，并感谢全体职球员。至于球迷，你们从无间断的支持，我深表感激。我认为现在是离任的正确时机，但与这间球会的美妙回忆，将一直在我心中。」

伊拉奥拿执掌以来各项赛事121场督师，取得45胜35和41负。般尼茅夫于2024/25球季以破队史纪录的56分完成，最终以第9名冲线。般尼茅夫今季克服安东尼施美安等多名主将离队，目前以45分排在第11位，落后来季欧战资格、第6位的车路士3分，今季联赛尚余6轮。

般尼茅夫最后6场赛程

客vs纽卡素
主vs列斯联
主vs水晶宫
客vs富咸
主vs曼城
客vs诺定咸森林

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