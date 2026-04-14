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英超│利辛度马天尼斯领红牌 3位阿根廷球员「黑」到贴地 输波兼受打击

足球世界
更新时间：17:22 2026-04-14 HKT
发布时间：17:22 2026-04-14 HKT

曼联中坚利辛度马天尼斯(Lisandro Martínez)周一英超不敌列斯联时，因为「扯头发」拎红牌，面临停赛3场的处分。这名28岁守将于争议声下被罚，成为另一位在本轮英超输波兼受到打击的阿根廷球员，热刺队长基斯甸罗美路因膝伤，据报提早收咧；车路士的阿历真度加拿祖后备出场交出灾难性演出，还被己队球迷柴台。

曼联中坚利辛度马天尼斯，因为「扯头发」拎红牌。法新社
曼联中坚利辛度马天尼斯，因为「扯头发」拎红牌。法新社
曼联中坚利辛度马天尼斯，因为「扯头发」拎红牌。路透社
曼联中坚利辛度马天尼斯，因为「扯头发」拎红牌。路透社
曼联中坚利辛度马天尼斯，因为「扯头发」拎红牌。法新社
曼联中坚利辛度马天尼斯，因为「扯头发」拎红牌。法新社

罗美路膝伤抖6周收咧

3名阿根廷兵利辛度马天尼斯、基斯甸罗美路和阿历真度加拿祖在本轮英超一齐输波，还面对不同的打击。罗美路随热刺在护级关键战作客0:1不敌新特兰，更在下半场与门将坚斯基相撞后弄伤膝部，据报经检查后至少要养伤6周，无法赶及在英超收咧前复出，但预计可以出战世界杯。

罗美路膝伤抖6周收咧。美联社
罗美路膝伤抖6周收咧。美联社

加拿祖表现差被蓝狮球迷柴台

而加拿祖在车路士主场0:3大败予曼城一仗中，后备上阵23分钟交出灾难性的表现，进攻和防守所有数据挂零，传球成功率低至64.3%。更重要是他出场后被蓝狮球迷柴台，不满其演出及最近受访时的态度。至于利辛度马攻尼斯伤瘉复出，下半场伸手拉扯列斯联中锋卡云特利云的头发，直接领红牌出场，面对停赛3场的处分。然而他当时跳起失平衡，手部触碰到卡云特利云的头发和发圈，但随即缩手，曼联看守主教练卡域克指执法太严。

加拿祖表现差被蓝狮球迷柴台。美联社
加拿祖表现差被蓝狮球迷柴台。美联社

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