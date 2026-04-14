英超｜艾宁夏兰特为父报仇

列斯联周二作客2:1击败曼联，赛后曼联同市宿敌曼城的前锋艾宁夏兰特（Erling Haaland )于个人社交媒体发帖，表示自己透过电视直播亲眼见证曼联时隔45年来再次在主场败给列斯，夏兰特此举相信是要为被前曼联队长坚尼踢至重伤的父亲艾费尔夏兰特报仇。

曼城前锋艾宁夏兰特表示透过电视直播见证曼联时隔45年来再次在主场败给列斯。夏兰特Snapchat限时动态

艾宁夏兰特除了是曼城前锋之外，他出身于列斯联，而他的父亲艾费尔（Alfie Haland）亦曾经效力列斯联，之后转投曼城并于一次对曼联的同市打吡战，被当时曼联的中场坚尼踢伤，最后更因此伤患而结束职业生涯。 故事，艾宁夏兰特与曼联积怨甚深。所以，今次目击曼联时隔45年再于玫瑰打吡败给曼联，艾宁夏兰特马上于社交媒体帖文为父报仇，并与粉丝们分享喜悦。

艾宁夏兰特父亲艾费尔（Alfie Haland）。路透社

曼城的前锋艾宁夏兰特。美联社