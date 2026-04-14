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英超│曼联两老又连线 B费第6次助攻卡斯米路入波 全英最强二人组

足球世界
更新时间：12:14 2026-04-14 HKT
发布时间：12:14 2026-04-14 HKT

曼联虽然在周一英超主场1:2不敌列斯联，但仍然有收获，阵中两老再次连线，队长般奴费南迪斯(B费)助攻中场拍档卡斯米路(Casemiro)头槌破网，B费在今季联赛已为后者送上6次助攻，是英超最强两人组合。而卡斯米路本届已入8球，刷新个人职业生涯单季入球新高。

队长般奴费南迪斯助攻中场拍档卡斯米路头槌破网。路透社
队长般奴费南迪斯助攻中场拍档卡斯米路头槌破网。路透社
队长般奴费南迪斯助攻中场拍档卡斯米路头槌破网。路透社
队长般奴费南迪斯助攻中场拍档卡斯米路头槌破网。路透社
队长般奴费南迪斯助攻中场拍档卡斯米路头槌破网。美联社
队长般奴费南迪斯助攻中场拍档卡斯米路头槌破网。美联社

B费、卡斯米路第6次连线 今季英超最强

今场曼联在落后2球兼踢少一人的情况下倾力反扑，并于69分钟追成较接近纪录，般奴费南迪斯传中，远柱的卡斯米路接应头槌破网。这球是B费本季英超第6次向卡斯米路送上助攻，是联赛最强二人组合，比第2位多出3次，两人的默契无容置疑。

卡斯米路本季入8球破个人纪录

而卡斯米路今届已攻入8球，全部于英超赛场录得，8球亦是他出道16年以来单季入球新高，之前最多是2020至21球季，为皇家马德里攻入7球。至于B费就收录本季英超第17次助攻，继续紧追由名将亨利和奇云迪布尼共同保持的英超单季20次助攻纪录。

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