英超｜曾效力阿仙奴和曼城的沙格拿 决战前夕表态冀兵工厂封王

随著英超冠军争夺战进入白热化阶段，阿仙奴与曼城本周末正面交锋将直接影响冠军谁属。曾先后效力这两家球会的法国名宿沙格拿（Bacary Sagna）在赛前坦言，尽管他对两间球会都有深厚感情，但他的心仍然更倾向于「兵工厂」，并衷心希望旧队友阿迪达（Mikel Arteta）能带领阿仙奴力压曼城，捧起联赛冠军。

盛赞阿迪达领军有方

沙格拿在接受访问时，对阿仙奴领队阿迪达赞不绝口：「阿迪达正是阿仙奴目前处境所需要的人。任何人只要在英超踢过球，都会知道要连续三年排在第二位、并保持争冠的水平是多么困难。过去几年，曼城的阵容深度让他们遥不可及。但阿仙奴已逐步建立起来，每个转会窗都在增加阵容深度，这就是他们今天能处于这个位置的原因。现在，他们每个位置都有替补，后备席上充满了实力。」

睇旧队友夺冠

沙格拿更透露，他对阿迪达的为人十分欣赏：「我亲眼目睹过，因为我曾在季前赛随队。他对待每个人都一视同仁，给予人们机会。他有人性化的一面，这是很多人所没有的。我祈祷他今年能赢得联赛冠军，老实说，他值得拥有。」

入厂七年感情深厚

沙格拿于2007年由云加签下，为阿仙奴效力长达七年，上阵213场英超，是当年英超最顶级的右后卫之一。他坦言，在阿仙奴的岁月对他意义重大：「我对兵工厂有著更深厚的历史，我的孩子在我效力期间出生，我的兄弟也在那段时间离世，他们一直像家人一样支持我。所以我对阿仙奴充满了感情。当然，我也非常尊重曼城。但如果今季要我选择一队赢得联赛，我可能会选阿仙奴，因为曼城过去几年已经赢了很多次了。我想看到一些改变，我想看到阿仙奴过去几年的努力最终得到回报。那些球迷给了我很多的爱，所以我想在球季结束时看到他们庆祝。」最后，他笑言自己的立场是「55%阿仙奴，45%曼城！」