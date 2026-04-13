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英超｜热刺输波深陷降班漩涡 云迪云死撑：球队表现有进步

足球世界
更新时间：12:23 2026-04-13 HKT
发布时间：12:23 2026-04-13 HKT

热刺在周日的英超联赛中，作客以0:1不敌新特兰深陷降班漩涡，护级形势岌岌可危。赛后中坚云迪云（Micky van de Ven）表示尽管对输波感到极度沮丧，但仍「死撑」球队表现有所改善，直指球队近期「黑气缠身」，今仗的失球及VAR的判决都对他们极为不利。

球队表现有改善

云迪云首先表达了对赛果的失望：「首先，我们今天输了，这令人非常沮丧。」但他随即话锋一转，为球队的表现辩护：「我认为我们的表现已经好了，我不觉得我们踢了一场糟糕的比赛。我们创造了入球机会，亦没有给对手太多机会。那个失球是一次奇怪的折射，有点不走运。总括而言，我不认为我们踢得差。」

承认球队陷困境

当被问及球队近期的困境时，这位荷兰后卫脸上难掩失落，坦言球队正处于一个非常艰难的时刻，他说：「是的，这很艰难，我无话可说。」他承认，连串的打击，包括今仗的折射失球、十二码被VAR取消，以及队长受伤离场等，都令球队倍感挫折。

今季运气欠佳

云迪云又指球队近期黑气缠身，他说：「我会说，过去几个月似乎没有什么事情是站在我们这边的。目前一切都不顺，我们只需要找到扭转局面的势头，让一切回到我们这边。这就是我们现在正在努力的事情，也是我们必须一次又一次去做的事情。」他强调，在新帅迪沙比的带领下，球队一直非常刻苦地训练，并将会继续努力，力求在接下来的比赛中抢分，摆脱降班危机。

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