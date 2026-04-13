英超｜车路士惨败曼城 罗仙尼亚承认安素内部停赛影响战果

车路士在周日的英超大战中，于主场以0:3惨败于争标份子曼城脚下，争夺下季欧联资格的形势变得岌岌可危。赛后，领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）坦承，球会对副队长安素费南迪斯（Enzo Fernandez）的内部停赛决定，对球队今仗的表现造成了损害。

为长远文化牺牲短期利益

安素费南迪斯早前因发表疑似渴望加盟皇家马德里的言论，被球会内部停赛两场，继缺席上周对阵韦尔港的足总杯比赛后，今仗对阵曼城的大战亦只能作壁上观。罗仙尼亚赛后解释：「可能吧，事后孔明总是看得更清楚。安素是一位顶级球员，也是一位顶级的领袖，我期待他下周回归。」

他续说：「有时候你做决定并非基于短期利益，而是著眼于你希望长远看到的景象。这是一个由我、董事会以及球员领袖团队共同作出的长远决定，目的是确保我们球会的价值观和文化在长远来看是正确的。」他补充，安素已与球会进行了必要的沟通，并且在过去几天非常支持球队。

欧联资格告急 迎战曼联成生死战

在这场失利后，车路士在积分榜上已落后欧联资格区四分。周六车路士主场对第三位曼联的联赛，已成为「蓝战士」能否保住争四希望的生死战。罗仙尼亚表示：「此刻我们仍在争夺欧联资格的行列中，我们亦仍有机会赢得足总杯。但在这个时刻，我需要胜利。」

拒绝诿过于人 誓领球队反弹

尽管承认停赛决定可能带来影响，但罗仙尼亚拒绝以此为借口。他强调：「我不是那种会躲在转会市场背后，说我们需要买入其他球员的领队。我需要『现在』就改变赛果，这就是我来这里的原因。我们必须继续努力，我必须在攻守平衡上作出正确的选择，这就是我们将专注去做的事。」