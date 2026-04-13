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英超｜迪沙比首演 热刺吞败跌落第18位 落后安全区2分

足球世界
更新时间：00:32 2026-04-13 HKT
发布时间：00:32 2026-04-13 HKT

刚换上新帅的热刺表现没有起色，球队昨晚由迪沙比首次领军作客新特兰，最终以0：1落败。护级重要对手之一的诺定咸森林则以1：1逼和阿士东维拉。热刺赛后以30分排在第18位，落后安全区两分。

由于韦斯咸于于周五深夜以4：0击败狼队，热刺少踢一场下被「锤仔帮」反压暂列第18位。周日晚上出场的热刺只要全取3分，便能将第17位抢回来，但事与愿违。这支英超「Big 6」豪门，作客新特兰全失3分。

新特兰1：0热刺。美联社
新特兰1：0热刺。美联社
迪沙比首演，热刺吞败。美联社
迪沙比首演，热刺吞败。美联社
热刺护级势危。美联社
热刺护级势危。美联社

迪沙比首次点兵排出4-3-3阵式，由于一号门将维卡里奥仍未伤愈，以坚士基把关，前线则由李察利臣、苏兰基和高路梅安尼攻坚。首先取得具威胁埋门的是新特兰，主队于19分钟有波贝比接应左路传中，但他的头槌攻门高出。21分钟，热刺一度获得12码，但球证翻看VAR后改判取消。之后的攻势仍以新特兰一方较有威胁，包括格列沙加于32分钟在禁区边的远射仅仅斜出。两军半场互无纪录。

梅基尼助新特兰奠胜

新特兰于61分钟打破僵局，洛迪梅基尼于右路带入中路，热刺球员没有埋身阻截下，梅基尼于禁区顶起脚射门，皮球省中热刺守将改变方向，收死热刺门将坚士基。热刺于下半场补7分钟，有柏度朴路于禁区边劲射，但被新特兰门将罗夫斯托走。最终热刺以0：1不敌新特兰。

森林逼和维拉取重要1分

同日另一场，排在第16位的诺定咸森林主场迎战阿士东维拉，客军凭森林中场梅里路的乌龙球于23分钟领先，但森林于38分钟由尼高威廉斯扳平，两军最终各一言和，森林取得护级宝贵的1分。

热刺赛后以7胜9和16负得30分，正式跌落第18位，落后安全区、第17位的韦斯咸2分，落后第16位的森林3分。联赛尚余6轮，热刺余下对手包括白礼顿、狼队、维拉、列斯联、车路士，以及煞科日主场迎战爱华顿。

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