英超│曼城今晚作客车路士 两大数据证明必袋3分 当拿隆马：会俾压力阿仙奴﹗

阿仙奴在周六英超全失3分，令英超冠军之争再次出现悬念，大前提要次席曼城把握机会今晚作客击败车路士，将差距缩窄至6分。蓝月各赛事近12次对车路士都保持不败，加上领队哥迪奥拿向来4月领军成绩特别醒神，两大数据证明3分志在必得，门将基安卢基当拿隆马亦指他们会赢波，向枪手施压。(Now621、611台今晚11:30直播)

曼城近12次对车路士9胜3和

英超冠军之争出现转机，阿仙奴周六主场1:2不敌般尼茅夫，领先曼城9分但踢多2场，加上双方下周就会在后者主场正面交锋，形势随时完全逆转。蓝月今场如果作客击败车路士，就将分差缩减至6分，蓝战士虽然是「Big6」之一，整体实力出众，但客军有2大利好因素支持。首先曼城各赛事近12次对车路士不败，取得9胜3和的压倒性优势，包括近4季英超到访史丹福桥球场收录3胜1和。

哥迪奥拿4月份成绩最好

其次哥迪奥拿于4月份的领军成绩特别醒神，他历来带领曼城于4月取得79%的胜率，成绩最好的月份。今年曼城于4月踢了一场比赛，在英格兰足总杯4:0大胜劲敌利物浦，按走势今场3分稳袋，门将当拿隆马亦表示会给予阿仙奴压力：「命运并不掌握在我们手中，但我们会努力坚持到最后，给他们(阿仙奴)施加压力。对我们来说，今场和下轮(对枪手)至关重要。」

哥迪奥拿带领曼城于4月份的成绩最佳。路透社

哥迪奥拿带领曼城于4月份的成绩最佳。路透社

哥迪奥拿率曼城于4月份的胜率达到79%。路透社

哥迪奥拿率曼城于4月份的胜率达到79%。路透社