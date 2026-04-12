有基斯坦奴朗拿度坐镇的艾纳斯，周六在沙特联赛延续强势，作客以2：0轻取艾科多。艾纳斯将连胜纪录改写成14场创球会纪录，联赛尚余6轮下，领先次席希拉尔5 分。

沙特联｜C朗建功助艾纳斯14连胜创纪录 榜首领先5分。路透社

葡萄牙双星先后建功

开赛15分钟，41岁的C朗拿度禁区内破门，为艾纳斯先拔头筹。这也是这名葡萄牙前锋今季在24场联赛中攻入的第24个球。换边后仅两分钟，他的葡萄牙同胞祖奥菲历斯补射入网，为球队奠定2：0胜局。

艾纳斯自2019年后便未尝夺得联赛冠军，这也是C朗拿度自2022年12月加盟以来，带领球队争夺首座重要锦标的最佳机会，他加盟至今尚未取得任何锦标。艾纳斯今场以2：0击败艾科多后，以24胜1和3负得73分排在榜首，领先次席的希拉尔5分；联赛尚余6轮。