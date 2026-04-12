西甲｜耶马创球会最年轻百场上阵纪录 巴塞挫爱斯宾奴 拉开皇马9分

巴塞隆拿把握次席的皇家马德里早一日和波失分，进一步拉开榜首优势。巴塞今晨主场迎战爱斯宾奴，以4：1轻取对手，联赛尚余7轮下，目前在榜首领先9分。

耶马献1入球2助攻

今仗焦点落在年仅18岁272天的拉明耶马身上，他成为巴塞史上达成最年轻达成百次上阵的球员，创造纪录之余，他今场还贡献1入球2助攻。先是开赛9分钟，耶马开出右路角球，助攻费伦托利斯顶入成1：0。25 分钟，耶马以脚背传直线，助攻费伦托利斯梅开二度，巴塞半场领先两球。

巴塞隆拿4：1爱斯宾奴。美联社

耶马今场贡献1入球2助攻。美联社

耶马创巴塞最年轻上阵百场纪录。美联社

换边后爱斯宾奴扳回一城，客军一次右路传中被巴塞后卫艾历加西亚阻截，但皮球弹出禁区顶无人地带，爱斯宾奴中场普尔罗辛奴冲前起脚射成1：2。但巴塞于末段发力，先是耶马于87分钟射入空门，随后拉舒福特于89分钟接应传中窝利射门，锁定4：1胜局。

早一日，次席的皇家马德里以1：1赛和基罗纳失分，令巴塞今晨赢波后将榜首优势拉开至9分。巴塞战绩为26胜1和4负得79分，皇马则以22胜4和5负得70分排次席。爱斯宾奴则以10胜8和13负得38分，暂列第10位。