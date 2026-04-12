英超｜阿仙奴主场吞败争标现暗涌 阿迪达：当头棒喝

阿仙奴昨晚于英超主场以1：2不敌般尼茅夫，国内联赛及杯赛吞下3连败。领队阿迪达认为今场败仗是「当头棒喝，在一些基本细节处理极差」。

阿迪达赛后难掩失望。美联社

阿仙奴国内联赛及杯赛吞3连败。美联社

阿仙奴1：2般尼茅夫。美联社

「兵工厂」赛后以9分领先次席的曼城，但比对方踢多两场；周中战毕欧联次回合后，接下来的周日即会与「蓝月」对碰，争标出现暗涌。昨晚不敌般尼茅夫后，阿迪达难掩失望：「这就像被人狠狠地往脸上揍了一拳，表现令人极度失望，我对球员们正是如此诚实地说。这并没有灰色地带，我们在一些非常基本的细节，处理极差，让比赛变得混乱且难以控制。我们必须反思并承受这种痛苦的感觉。」

约基利斯：球场草地或太干

阿仙奴前锋约基利斯在比赛末段曾错失扳平良机，他赛后向《BBC》表示：「我们末段有一些机会，但老实说，球场草地可能有点太干，这对我们没有帮助。当然，我们需要在把握机会上，做得更好。我仍然充满信心，对于是役失利毋须太过介怀，而是应该向前看。」