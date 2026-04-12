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英超｜17岁安古莫夏个人表演建功 利物浦2：0富咸

足球世界
更新时间：04:09 2026-04-12 HKT
发布时间：04:09 2026-04-12 HKT

利物浦今晨主场迎战富咸，有小将安古莫夏建功，以2：0击败对方，各项赛事3连败告终。安古莫夏以17岁225日之龄，成为「红军」历来于晏菲路出战英超的最年轻入球球员。

利物浦开赛初段有两记较接近攻门，但13分钟沙拿的窄角度施射被富咸门将宾特尼奴化解，加普于20分钟的远射又斜出。富咸则于33分钟有一次近磅埋门，哈利威尔逊的施射仅仅高出。

沙拿于40分钟建功，为利物浦射成2：0。美联社
沙拿于40分钟建功，为利物浦射成2：0。美联社
安古莫夏助利物浦打开纪录。美联社
安古莫夏助利物浦打开纪录。美联社
安古莫夏今场表现出色。美联社
安古莫夏今场表现出色。美联社

沙拿40分钟奠胜

36分钟是安古莫夏的个人表演时间，他在左路施展脚法，最后一下向右一拖，再随即起右脚弯入远柱网仔，为利物浦领先至1：0之余，他个人亦创下于晏菲路出战英超最年轻入球球员的纪录。利物浦4分钟后拉开比数，沙拿接应加普横传第一时间起射，攻门尼奴的十指关。红军最终凭这两个入球，以2：0击败富咸，各项赛事3连败告终。利物浦赛后以15胜7和10负得52分，排在第5位。富咸则以13胜5和14负得44分，暂列第11位。

史洛特：单对单是安古莫夏强项

领队史洛特赛后盛赞安古莫夏：「单对单是他的强项，随著他获得更多上阵时间，亦更好地展示他这个特点。他每一秒的上阵时间，都是值得的。」利物浦将于周二欧联主场迎战巴黎圣日耳门，之后接著的周日于英超与爱华华合演「默西赛德郡」打吡。史帅对于球队今仗保持清白之身表示高兴，「这是踏入接下来重要一周的最佳第一步，我们6日内踢3场，恢复极之重要，但我们已经准备就绪」。

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