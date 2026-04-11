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港超联｜大埔克服2将半场伤出 3:1勇挫东区升上积分榜第3

足球世界
更新时间：18:03 2026-04-11 HKT
发布时间：18:03 2026-04-11 HKT

本周末港超联进入最后一周比赛，之后便是争标组和护级组的赛事，周六先有大埔作客对东区，绿战士凭着卢卡斯和陈肇钧上半场先后建功，加上钟伟强下半场再建一功下，纵使东区有安迪扳回一城，但大埔仍以3:1拿下今场胜利。

今场大埔一开波就迅速入局，15分钟后先有陈肇钧发起直线传中，沈承贤禁区内接应起脚可惜射偏，但绿战士之后传噩耗，米基尔古图斯膊头受伤退下火线，但回入的罗振庭仅踢不足半场又因伤离场，但大埔似乎未因2主力受伤而受打击，反而愈战愈勇，补时阶段终有收获，后备入替的钟伟强右路起脚，引出保罗出营挡出，惟皮球落到卢卡斯脚下并冷静应对射入空门为大埔先开纪录。大埔之后乘胜进击，马卡雷拿接应费兰度长传，推落地线后传中，远柱埋伏的陈肇钧入摄铲入，助大埔以2:0返回更衣室。

易边后，大埔持续攻势，57分钟有卢卡斯边路发难，推到接近底线传中，钟伟强后上起跳顶入，为球队以3:0扩大优势，但东区之后演绎大难不死必有后福，67分大埔有费兰度操刀十二码高出，仅1分钟东区就由安迪射入一球世界波为球队打开记录，79分钟再有安迪罚球直射，但被卢兆崎托出，之后东区全发动总攻但未有收获，最终大埔以3:1击败东区，绿战士踢多北区1场下以1分力压高力北区升上第3，而东区亦正式无缘争标组。

 

记者/摄影:魏国谦

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