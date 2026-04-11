英超│迪沙比热刺生涯以18位起步 指外界错重点 有信心调整一事就可以护级成功

随住韦斯咸在周五英超赢波升上17位，热刺新帅迪沙比(Roberto De Zerbi)明晚首秀率队于联赛作客新特兰，将会以降班区的18位起步，未出赛先在心理层面受打击。这名意大利籍教头指外界总是谈论他的比赛风格和战术，但大家都错重点，护级最重要是心理质素，他已处理好这方面的问题，加上球员有质素，有信心领军护级。

迪沙比英超生涯首次跌入降班区

热刺在本轮前排英超积分榜第17位，但身后的韦斯咸在周五先出场，主场4:0大胜狼队，2分压过他们升上17位，球队就跌落18位，是热刺自2015年8月以来，首次跌入降班区域。而迪沙比的首秀就以18位起步，是他英超生涯首次落到降班区，但他并不担心：「如果你看过他们之前对利物浦和马德里体育会的比赛，就知道球队有实力，也展现了正确的精神。我们必须认真踢满90分钟，必须相信自己。」

重视心理质素 战术只谈三个原则

在迪沙比落实成为热刺新帅后，外界谈论他复杂的压逼踢法和进攻套路，未必适合护级战。这名曾执教白礼顿的意大利教头指大家都错重点：「大家总是谈论太多开于比赛风格、战术安排等。但足球最重要的部心是心理质素，在热刺目前的处境下，就更加重要。我加入球队后，见到球队充满活力、激情，我们在会议室内只谈了两、三个原则，大家的思路都很清晰，所以我对此很乐观。」热刺明晚(12日)9点，将会作客新特兰。(Now621台周日晚上9:00直播)