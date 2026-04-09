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英超│传加拿祖或回阿根廷加盟河床 车路士想外借一年再观望

足球世界
更新时间：18:01 2026-04-09 HKT
发布时间：18:01 2026-04-09 HKT

阿根廷电视台《TyC》周三报导，该国班霸已将车路士翼锋阿历真奴加拿祖(Alejandro Garnacho)列入引援名单，其教练古奥迪已亲自接触他，表达意向。知情人士透露蓝狮有意外借他到河床一年，让他远离英超的镁光灯，到时再观察他的表现，评估会否让他回归。

车路士想将加拿祖送离英超

阿历真奴加拿祖今夏以4000万镑加盟车路士后，表现未如理想，37场各赛事只有8入球4助攻，当中英超20次出场仅得1入球，欧联9场同样只有1个士哥。蓝狮有意将他借走，希望短暂的租借经历令他在远离英超赛场，以及英国传媒的追访和压力下，可以重新找回状态。

河床有意借用一年

而阿根廷班霸河床对他有意，已将他列入引援名单，教练古奥迪据报更亲自接触他，展示意向。据了解河床想借用加拿祖一年，车路士乐于接受这一提议，期间会一直跟进其表现和进度，在一年后决定是否让他回归，或适时卖走。然而一切都要视乎加拿祖的决定。

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