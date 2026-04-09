欧联｜ 马德里体逳会2：0挫十人巴塞隆拿 打破20年鲁营不胜魔咒

巴塞隆拿今晨于欧联8强首回合迎战马德里体育会，44分钟起少踢一人下，最终以0：2落败。是役是马体会自2006年以来，首次在鲁营球场取胜。

艾华利斯美妙罚球助马体会打开纪录。美联社

巴塞首回合主场吞两蛋。美联社

拉舒福特今场有一记罚球中楣弹出。美联社

古巴斯44分钟领红

两军数日前才于西甲对垒，当时主场的马体会十人应战下，以1：2落败。今晨在欧联赛场再碰面，巴塞隆拿在初段表现较佳，其中拉舒福特有一记单刀起脚，但角度欠奉被救出。完半场前出现今场转捩点，巴塞守将古巴斯在面对基利安奴施蒙尼的单刀突破时犯规，球证原先出示黄牌，但在翻看VAR重播后改以红牌逐他出场。祖利安艾华利斯随即主射该记罚球破网，助马体会领先1：0完半场。

少踢一人的巴塞在下半场表现顽强，全场录得24次射门。其中拉舒福特的攻门最有威胁，但他主射罚球中楣弹出。至于马体会展现极高效率，全场仅3次中目标射门便取得两个入球，于下半场70分钟有路基利于左路底线传中，由阿历山大索洛夫接应射成2：0完场。巴塞隆拿于各项赛事8胜1和的强劲走势告结，两军将于下周二在马体会主场合演次回合。