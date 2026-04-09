Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜ 马德里体育会2：0挫十人巴塞隆拿 打破20年鲁营不胜魔咒

足球世界
更新时间：06:39 2026-04-09 HKT
发布时间：06:39 2026-04-09 HKT

巴塞隆拿今晨于欧联8强首回合迎战马德里体育会，44分钟起少踢一人下，最终以0：2落败。是役是马体会自2006年以来，首次在鲁营球场取胜。

艾华利斯美妙罚球助马体会打开纪录。美联社
艾华利斯美妙罚球助马体会打开纪录。美联社
巴塞首回合主场吞两蛋。美联社
巴塞首回合主场吞两蛋。美联社
拉舒福特今场有一记罚球中楣弹出。美联社
拉舒福特今场有一记罚球中楣弹出。美联社

古巴斯44分钟领红

两军数日前才于西甲对垒，当时主场的马体会十人应战下，以1：2落败。今晨在欧联赛场再碰面，巴塞隆拿在初段表现较佳，其中拉舒福特有一记单刀起脚，但角度欠奉被救出。完半场前出现今场转捩点，巴塞守将古巴斯在面对基利安奴施蒙尼的单刀突破时犯规，球证原先出示黄牌，但在翻看VAR重播后改以红牌逐他出场。祖利安艾华利斯随即主射该记罚球破网，助马体会领先1：0完半场。

少踢一人的巴塞在下半场表现顽强，全场录得24次射门。其中拉舒福特的攻门最有威胁，但他主射罚球中楣弹出。至于马体会展现极高效率，全场仅3次中目标射门便取得两个入球，于下半场70分钟有路基利于左路底线传中，由阿历山大索洛夫接应射成2：0完场。巴塞隆拿于各项赛事8胜1和的强劲走势告结，两军将于下周二在马体会主场合演次回合。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
11小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
2小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
13小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
1小时前
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
影视圈
10小时前
01:09
伊朗局势｜停火首日局势再升级 以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡︱持续更新
即时国际
4小时前
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
19小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
2026-04-07 07:30 HKT
新田公路一小时两车祸　共涉8车至少17伤　小巴司机送院亡
突发
8小时前