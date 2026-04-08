欧联│阿仙奴今季38胜近24年最佳 终止2连败走势 夏维斯：今季转捩点﹗

阿仙奴在周二欧联8强首回合作客1:0击败士砵亭，收录本季各赛事第38胜，是2001至02球季以来单季最多胜仗的球季，如果球队在本周末英超再下一城，就可追平该季纪录。而今场胜仗亦令球队走出过去2场全败失冠的阴霾，入球功臣夏维斯矢言(Kai Havertz)本场是赛季的转捩点﹗

夏维斯：终止2连败成功转折﹗

原本正追逐四冠的阿仙奴，在国际赛期前的英格兰联赛杯决赛以0:2不敌曼城，刚仗足总杯又以1:2不敌英冠的修咸顿，连绩失掉两个锦标。幸好球队今仗凭锋将夏维斯于补时阶段一箭定江山，一球气走士砵亭重回胜轨，这名入球功臣矢言：「这无疑是我们一次重要的转捩点，因为之前输掉了2场比赛。今场我们想扭转局面，而且做到了。我们作为一个团队团结在一起，本季还有很多精彩时刻等待我们去创造。还有7周时间，我们会努力去赢得重大冠军。」

今季已取38胜 创24年最佳

而今仗是枪手本季各赛事第38胜，是球队自2001至02球季以来最多胜仗的球季，比03至04英超不败封王的球季还要多1场。他们如果在周六英超主场击败般尼茅夫，就可平01至02球季创下的单季39胜纪录。

