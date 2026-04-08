欧联│阿仙奴赢波造福英超 确定前5位下季获参赛资格

阿仙奴在周二欧联8强首回合作客1:0击败士砵亭，晋级机会高唱入云，还造福英超在来季得到多一个欧联席位。连同今场的胜仗，英超提早锁定欧战系数积分榜头2位，获奖励额外多一个欧联席位，意味今季英超头5名在下届都会出战欧联。

英超锁定系数积分榜头2位 额外获欧联一席

经过欧联、欧霸和欧协联的16强阶段后，英超在欧战系数积分榜遥遥领放，5支仍参赛的英超队只要在今届各项欧赛多取1场和局，就可以提早锁定头2位。周二率先出场的阿仙奴完成任务，作客击败士砵亭，英格兰的欧战系数积分增至25.013分，比第3位的德国多5.299分，提早锁定系数积分榜头2位，获奖励额外多一个欧联席位。

4队料争额外席位

英超来季头5位全部都获得欧联联赛阶段的参赛资格，而榜首阿仙奴亦提早锁定其中一席，是继巴塞隆拿、皇家马德里和燕豪芬后第4支取得下季欧联席位的球队。目前英超第2至4位的曼城、曼联和阿士东维拉，只要保持走势应可顺利取得席位，最后一席第5位预计由利物浦、车路士、宾福特和爱华顿争夺，目前4队仅相差3分。