Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜告别九年「蓝月」生涯 曼城助教亲证贝拿度施华今夏离队

足球世界
更新时间：15:05 2026-04-06 HKT
发布时间：15:05 2026-04-06 HKT

曼城助教连达斯（Pep Lijnders）证实，「蓝月亮」队长葡萄牙翼锋贝拿度施华（Bernardo Silva）将会在今个球季结束后离队，为其九年的曼城生涯画上句号。

这位葡萄牙国脚早在去年六月的世界冠军球会杯期间，已向记者明示今季将是他的「告别战」，但一直未有正式宣布。作为今季的球队队长，贝拿度施华在经历去季的短暂低潮后，成为了领队哥迪奥拿麾下重振士气的核心一员。

目标离队前第7次捧英超

连达斯对这位曼城队长赞不绝口：「贝拿度施华是独一无二的。他若缺阵，你会马上感受到球队失去了什么，这还仅仅是一场比赛。想像一下，失去他一整个球季会是怎样；但每个美好的故事总有终结的一天。我希望他能享受这最后的几个月，并拥有一个美好的告别。他值得这一切的关注。」在离队前，贝拿度施华的目标是为球队锁定其个人第七座英超冠军奖杯。

祖云达斯、美职成潜在新东家

事实上，贝拿度施华过去曾两度接近离队，其中以巴黎圣日耳门（PSG）最为积极，但其报价远低于曼城7,000万英镑(约7亿2000万港元)的估价。据悉，巴塞隆拿一直对他青睐有加。同时，祖云达斯及美职联（MLS）的球队亦是他的潜在下家。
不适应英国文化
尽管在伊蒂哈德球场度过了九年光辉岁月，但贝拿度施华坦言自己并不完全适应英国文化。他曾表示：「如果曼城在里斯本，我会一直留效到40岁。我真心热爱这家球会、我的队友、职员、球迷和球场，及所有关于我职业生涯。」
随著贝拿度施华及史东斯（John Stones）将以自由身离队，2018年创下百分夺冠纪录的「百夫长」阵容中，将只剩下科顿（Phil Foden）一人仍然在阵。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
7小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
6小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
22小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
18小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
4小时前