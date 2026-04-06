英超｜告别九年「蓝月」生涯 曼城助教亲证贝拿度施华今夏离队

曼城助教连达斯（Pep Lijnders）证实，「蓝月亮」队长葡萄牙翼锋贝拿度施华（Bernardo Silva）将会在今个球季结束后离队，为其九年的曼城生涯画上句号。

这位葡萄牙国脚早在去年六月的世界冠军球会杯期间，已向记者明示今季将是他的「告别战」，但一直未有正式宣布。作为今季的球队队长，贝拿度施华在经历去季的短暂低潮后，成为了领队哥迪奥拿麾下重振士气的核心一员。

目标离队前第7次捧英超

连达斯对这位曼城队长赞不绝口：「贝拿度施华是独一无二的。他若缺阵，你会马上感受到球队失去了什么，这还仅仅是一场比赛。想像一下，失去他一整个球季会是怎样；但每个美好的故事总有终结的一天。我希望他能享受这最后的几个月，并拥有一个美好的告别。他值得这一切的关注。」在离队前，贝拿度施华的目标是为球队锁定其个人第七座英超冠军奖杯。

祖云达斯、美职成潜在新东家

事实上，贝拿度施华过去曾两度接近离队，其中以巴黎圣日耳门（PSG）最为积极，但其报价远低于曼城7,000万英镑(约7亿2000万港元)的估价。据悉，巴塞隆拿一直对他青睐有加。同时，祖云达斯及美职联（MLS）的球队亦是他的潜在下家。

不适应英国文化

尽管在伊蒂哈德球场度过了九年光辉岁月，但贝拿度施华坦言自己并不完全适应英国文化。他曾表示：「如果曼城在里斯本，我会一直留效到40岁。我真心热爱这家球会、我的队友、职员、球迷和球场，及所有关于我职业生涯。」

随著贝拿度施华及史东斯（John Stones）将以自由身离队，2018年创下百分夺冠纪录的「百夫长」阵容中，将只剩下科顿（Phil Foden）一人仍然在阵。