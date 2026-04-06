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欧联｜皇马首回合撼拜仁现隐忧 比宁咸状态不足恐先列后备

足球世界
更新时间：05:24 2026-04-06 HKT
发布时间：05:24 2026-04-06 HKT

欧联8强将于周二起上演，皇家马德里硬撼德甲班霸拜仁慕尼黑。皇马首回合虽有主场之利，但中场大将祖迪比宁咸伤愈后尚未重拾佳态，预计今仗将不会正选披甲。

艾比路亚排阵面对难题。美联社
艾比路亚排阵面对难题。美联社
比宁咸状态尚未恢复，但周二欧联斗拜仁或先列后备。美联社
比宁咸状态尚未恢复，但周二欧联斗拜仁或先列后备。美联社
艾达古拿或肩负组织进攻的重任。美联社
艾达古拿或肩负组织进攻的重任。美联社

据西班牙媒体《OK Diario》报导，比宁咸自伤愈复出后，体能与比赛状态一直未能恢复至最高强度。考虑到欧联淘汰赛的高压节奏，教练团倾向保守处理，这名英格兰球星极可能先任后备。预计艾比路亚将以新星艾达古拿或堤亚高比达治，担起进攻组织重任。

在比宁咸缺阵的阴霾下，巴西中坚艾达米列达奥及时归队成为喜讯。米列达奥早前因大腿严重受伤缺阵多时，经过医疗团队长时间的谨慎观察后，上仗对马略卡后备上阵30分钟表现对办，更有入球进帐。如无意外，他将在周二与鲁迪格镇守中路。

欧联8强对赛

皇家马德里vs拜仁慕尼黑
士砵亭vs阿仙奴
巴塞隆拿vs马德里体育会
巴黎圣日耳门vs利物浦

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