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英足总杯｜韦斯咸补时入两球扳平 互射12码惨负列斯联出局

足球世界
更新时间：04:10 2026-04-06 HKT
发布时间：04:10 2026-04-06 HKT

英格兰足总杯8强最后一场昨晚上演，剧情峰回路转。列斯联领先著两球进入下半场补时，但韦斯咸3分钟内连入两球，逼至踢加时。但最终「锤仔帮」于互射12码以2：4落败，列斯联惊险地杀入4强。

列斯联凭田中碧于26分钟先开纪录，这名日本中场于禁区内一扣一射，皮球省中敌军守将弹高，擦眉底入。今场两军互有攻守，埋门到肉，但要到下半场75分钟才再有入球。列斯联的班顿艾朗臣于禁区内被踢跌，球证翻看VAR后判列斯联获得12码；卡维特利云操刀中鹄，助列斯联领先至2：0。

韦斯咸于下半场补时连入两球扳平。法新社
韦斯咸于下半场补时连入两球扳平。法新社
柏保路在互射12码宴客。法新社
柏保路在互射12码宴客。法新社
列斯联惊险击败韦斯咸。法新社
列斯联惊险击败韦斯咸。法新社

下半场补时 3分钟内入两球

今场比赛的高潮出现在下半场补时阶段，先是93分钟，查洛保云于禁区边起脚中柱弹出，门前的队友马迪奥斯费南迪斯立即补中，为韦斯咸先追一球。96分钟，艾达马查奥尔于左路传中，阿素迪沙斯伸展攻门破网，韦斯咸戏剧性地追平2：2，令球赛进入加时。

韦斯咸加时食炸糊

韦斯咸在加时曾经将皮球送入网，卡斯迪兰奴斯于加时甫开赛，快门将一步截得皮球，并随即攻门破网。但VAR翻看，卡斯迪兰奴斯越位在先，入球无效。最终两军要以最残酷的互射12码分胜负。两军首轮均射失，之后列斯联4球全中，但韦斯咸的柏保路于第4轮宴客，最终列斯联击败韦斯咸晋身4强。

4强抽签出炉，列斯联的对手将是车路士，曼城将会斗修咸顿。

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