足总杯｜阿仙奴名宿禾确特炮轰阿迪达 「场边紧张能量感染全队」

阿仙奴在足总杯八强爆冷不敌英冠的修咸顿，短短两周内两项本土杯赛冠军梦碎。球队名宿禾确特（Theo Walcott）赛后毫不留情地将矛头直指领队阿迪达（Mikel Arteta），狠批其在场边的「紧张能量」感染了球员，是导致球队表现失准的主因。

被取笑四冠王梦碎

「兵工厂」数周前仍被寄予厚望，有望争逐史无前例的「四冠王」，但继联赛杯决赛不敌曼城后，如今再于足总杯八强以1:2败走圣玛丽球场，两项锦标在两星期内接连失之交臂。赛后，修咸顿更在社交媒体上嘲讽阿仙奴的「四冠梦」，无疑是在兵工厂的伤口上洒盐。

曾效力阿仙奴的禾确特在赛后直接批评了阿迪达及其教练团队的场边行为：「单从视觉上观察，阿迪达在场边的表现，带有过去几年的一些影子，那种能量反映到球队之中。」

阿迪达把紧张传给球员

他续说：「那是一种紧张的能量，非常绷紧。不只是阿迪达，很多职员有时候都会在场边。这就像厨房里有太多厨师，传递了太多的讯息。今晚他们没有作出应有的反应，甚至表现得更差。」

尽管面对名宿及外界的严厉批评，阿迪达依然坚定地维护自己的球员。他强调，球队在经历了跨越多项赛事的艰苦赛程后，他绝不会公开指责球员。

