英超｜加拿祖IG认爱！ 新欢为西班牙模特儿 传媒爆料：已同居兼任碌卡
更新时间：14:55 2026-04-04 HKT
发布时间：14:55 2026-04-04 HKT
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车路士阿根廷翼锋阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的感情生活，近日迎来了新篇章。这位年仅21岁的年轻球星，在个人的Instagram上，透过分享生活照的方式，首次公开了他与西班牙模特儿露芭丝(Adriana Lobaz)的恋人关系。
戏院爆谷相「泄蜜」
在刚过去的国际赛期间，加拿祖获得了短暂的假期。他在其Instagram上，分享了一系列享受家庭乐及二人世界的照片。其中一张，正是其新欢露芭丝在戏院手持爆谷的照片，此举被外界视为他正式「官宣」新恋情。
在其他的照片中，亦有加拿祖与其两岁儿子安祖的温馨合照。安祖是加拿祖与其前女友艾华加西亚(Eva Garcia)所生，两人已于去年夏天分手。
传媒爆料：已同居兼获「无限卡」
随著恋情浮出水面，西班牙记者安杜连更在一个直播节目中，大爆两人的关系细节。他声称，露芭丝现已搬到伦敦，与加拿祖同居。他说：「加拿祖与露芭丝的关系有了新进展，她现正与他一同在伦敦生活，他更给了她一张没有消费上限的信用卡，让她可以随心所欲地购物。」他更补充，两人经常乘坐私人飞机，来往马德里及伦敦之间。
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