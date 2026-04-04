英超｜车路士重罚安素未能儆百 轮到卡斯度向皇马「送秋波」

车路士领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）试图整顿军纪的「铁腕」手段，似乎未能立即见效。就在球会宣布对安素费南迪斯（Enzo Fernandez）处以内部停赛两场的重罚后，另一位身价过亿的中场大将摩西斯卡斯度（Moises Caicedo），竟公然「踩界」，同样向皇家马德里「送秋波」，直言「在足球世界，你永远不知道会发生什么」，令车路士的纪律问题，火上加油。

卡斯度不排除转战西甲

在安素因「示爱」皇马而被罚后，24岁的卡斯度似乎未有引以为戒，当被马德里媒体《阿斯报》问及为「银河舰队」效力的可能性时，他拒绝排除转战西甲的可能性，并笑说：「在足球世界，你永远不知道会发生什么，不是吗？」

卡些度随后补充道：「我现在与车路士有合约。说实话，我还没有认真考虑过其他球会，或离开伦敦。但好吧，最终，在足球世界你永远不知道。我只想享受自己。我有合约，只要上帝允许，我想继续踢球。之后，我们再看看会发生什么。我有合约，但我们看看未来会怎样。让我们看看有什么惊喜在等著我们。」

考虑到领队罗仙尼亚才刚因类似言论而重罚了安素，卡斯度的这番言论，无疑是在「玩火」。

杀一未能儆百 军心持续不稳

卡斯度的访问，时机极为尴尬。就在数天前，安素因在直播中表示「非常喜欢马德里」，而被领队罗仙尼亚以「越过界线」为由，处以停赛两场的处分。罗仙尼亚当时的果断决定，被外界视为「杀一儆百」，意在向全队上下传递一个清晰的讯息：任何挑战球会权威的行为，都将受到严惩。

然而，卡斯度的这番言论，无疑令罗仙尼亚的努力，大打折扣。这亦反映了车路士更衣室内，可能存在更深层次的军心不稳问题。

除安素及卡斯度之外，后卫古古雷拉（Marc Cucurella）亦曾公开向巴塞隆拿「示好」。尽管罗仙尼亚其后与他进行了闭门会议，试图平息事件，但接二连三有主力球员发表争议言论，已足以证明，车路士的内部管理，正亮起红灯。