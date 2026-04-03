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英超｜车路士「杀一儆百」！ 安素公开「示爱」皇马遭重罚停赛两场

足球世界
更新时间：20:33 2026-04-03 HKT
发布时间：20:33 2026-04-03 HKT

车路士领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）为整顿军纪，决定「杀一儆百」！针对阿根廷中场安素费南迪斯（Enzo Fernandez）在国际赛期间，公然发表疑似「示爱」皇家马德里的言论，球会已对其处以内部停赛两场的重罚，以儆效尤。此举明确显示，在球队战绩动荡之际，管理层绝不容忍任何挑战球会文化及军心的行为。

祸从口出 安素言论越界

安素费南迪斯在早前的直播中，当被问及希望在哪个城市生活时，直言「非常喜欢马德里」，这番言论被外界广泛解读为向一直对他感兴趣的皇家马德里「隔空传情」，在车路士内部引起了轩然大波。
领队罗仙尼亚在周五的记者会上，证实了对安素的处分，并直言其言论已「越过了一条界线」。罗仙尼亚解释：「我们与安素谈过了，他将不会在对阵维尔港及曼城的比赛中上阵。对于安素来说，以那种方式说话是令人失望的。我认为这在我们的文化和我们想建立的东西方面，越过了一条界线，因此我们必须作出处分。」

软硬兼施 警告意味浓厚

在重罚安素的同时，罗仙尼亚亦对另一位发表了争议言论的球员古古列拿（Marc Cucurella），采取了较为温和的处理方式。古古列拿早前曾公开质疑球会的转会策略，罗仙尼亚选择与他进行了半小时的闭门对话，提醒他应先透过内部渠道沟通。
这种「一硬一软」的处理手法，明显带有「杀一儆百」的警告意味。安素的「示爱」言论，被视为对球会忠诚度的直接挑战，因此受到严厉处分；而古古列拿的言论，则被定性为内部沟通问题。罗仙尼亚此举，旨在向全队上下传递一个清晰的讯息：任何有损球队团结、挑战球会权威的行为，都将会受到严惩。

罗仙尼亚：保护球会文化是首要

罗仙尼亚强调，作出这个决定是为了保护球会的文化，他说：「你必须保护，特别是这是一家有著成功传统的胜利球会。你必须保护那种文化。我认为在这方面，那条界线在国际赛期间被越过了。」
这次果断的「铁腕」处罚，已足以向队内所有球员敲响警钟。在车路士争夺欧联资格的关键时刻，任何个人凌驾于球队之上的行为，都将不被容忍。

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