英超｜热刺新帅迪沙比「跪低」 就「格连活特言论」向球迷道歉

刚刚接过热刺帅印的意大利籍领队迪沙比（Roberto De Zerbi），上任后的第一要务，竟不是研究战术，而是要先平息球迷的怒火。由于他过往在执教马赛时，曾就格连活特（Mason Greenwood）事件发表过具争议性的言论，其任命在热刺球迷群体中，引发了强烈的反弹。对此，迪沙比在首次以热刺主帅身份接受访问时回应，强调自己「从无意淡化对女性的暴力问题」，并对其言论可能冒犯到任何人，表示歉意。

旧言论惹祸 球迷组织发声明

迪沙比在执教马赛期间，曾公开为当时效力其麾下的格连活特辩护，称他为「好人」，并为其在英格兰的遭遇感到「悲伤」。这番言论，在迪沙比被传将接掌热刺后，被球迷组织翻出，并引发了轩然大波。

热刺球迷信托基金（THST）在迪沙比的任命被确认后，随即发表声明，指其言论极其不当，并对相当一部分球迷构成了严重冒犯，更称这会在球迷之间造成分裂。多个球迷团体，包括「Women of the Lane」、「Proud Lilywhites」及「Spurs Reach」，更发起了「向迪沙比说不」（No to Roberto De Zerbi）的运动。

迪沙比：我为冒犯任何人感抱歉

面对球迷的强烈不满，迪沙比在其首次球会官方访问中，选择了正面回应。他以其母语意大利语，严肃地表示：「我从无意淡化对女性的暴力问题，或更广泛地说，对任何人的暴力问题。在我的生活中，我总是为那些更脆弱、更易受伤害的人挺身而出。我一直坚持站在那些最危险的人的一边。认识我的人都知道，我不是那种为了赢得更多比赛或多一个冠军而妥协的人。如果我在这个问题上冒犯了任何人的感情，我感到抱歉。我有一个女儿，我对这些事情非常敏感，而且我一直都是。我希望随著时间的推移，人们会更了解我，并会明白，在那一刻，我并无意表明立场。」

临危受命 承诺「无论如何」留队

迪沙比在热刺仅领先降班区一分的危急关头接手球队，他将面临在余下七场比赛中，带领球队成功护级的艰巨任务。尽管如此，他仍对球会展现了其长期承诺，强调自己与球会签订了五年合约，并表示「无论如何」，下季他仍会是热刺的领队。

他形容，这次执教是其「职业生涯中最重要的挑战」。他表示，在现阶段，球队没有太多时间去钻研复杂的战术理念，当务之急是「在场上要有良好的组织，无论有球还是无球」。

迪沙比上任后的首场比赛，将是4月12日作客对阵新特兰，而他在热刺主场的「地标战」，则将是4月18日，倒戈其旧东家白礼顿。