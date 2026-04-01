英超｜车路士再有战将欲离队？古古列拿：很难向巴塞说不

车路士后卫古古列拿日前接受访问，首度回应未来重返西甲的可能。这名出身自巴塞隆拿青训的左闸坦言，虽然目前在英格兰生活愉快，但若母会巴塞发出邀请，将会是「难以拒绝」的选择。

继队友安素费南迪斯早前向阿根廷媒体透露，考虑移居马德里后，古古列拿亦被问及回乡意愿。他直言：「西班牙始终是我的家。虽然我现在在英国很开心，但如果像重返巴塞这样的事真的发生，那确实很难拒绝，尽管这需要考虑家庭因素。目前我没想太多，若发生了再作决定。」

古古列拿直言难以拒绝巴塞。美联社

安素费南迪斯早前表示考虑移居马德里，今次到古古列拿不排队返回巴塞。美联社

除了转会传闻，古古列拿还提及了早前斗纽卡素时的「奇景」；当时车路士球员按照领队罗仙尼亚的要求，在开赛前于中圈围着皮球集结以示团结，但球证泰亚利却被发现动也不动地站在球员围拢的中心点。古古列拿向《The Athletic》批评泰亚利的行为极其缺乏尊重：「他不喜欢沟通，而是选择留在我们中心。我认为他只是想寻找属于他的『表演时刻』。」

罗仙尼亚新政：心理教练建议「尊重皮球」

车路士主帅罗仙尼亚透露，这个在中圈围拢的仪式是由后勤团队中的心理教练建议，旨在提升球队的凝聚力并展现领导力，「尊重皮球」是核心理念。古古列拿补充指，由于球队目前缺乏经验丰富的资深球员，这类心理建设有助于向外界展示球队更强大的形象，但遭到球证的冷对待。