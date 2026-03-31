英超｜车路士现星散危机？ 古古列拿不讳言难拒巴塞隆拿「回家」诱惑

车路士今季战绩未如理想，不仅在欧联出局，联赛前五位置亦岌岌可危，球队内部的动荡似乎正逐渐浮现。继早前中场安素费南迪斯（Enzo Fernandez）对未来表示不确定后，后防主力古古列拿（Marc Cucurella）近日亦坦承，若其母会巴塞隆拿提出邀请，他将难以拒绝，令「蓝军」今夏可能面临的「星散」危机，再添一重阴影。

国际赛期吐心声 暗示离队可能

现正随西班牙国家队备战友谊赛的古古列拿，在巴塞隆拿主场鲁营球场接受访问时，被直接问及重返母会的可能性。这位出身自巴塞青训系统的后卫，并未排除离队的选项：「如果那种情况（巴塞的邀请）真的出现，是很难拒绝的，我将不得不认真考虑。这不仅仅是我个人的事，我亦要考虑我的家人。我们会一起决定，什么对我们是最好的。」

安素前途未卜 军心不稳

古古列拿的这番言论，令车路士更衣室的不稳定因素再度升温。在今次的国际赛期间，他已非第一位对前途表达暧昧态度的「蓝军」球员。其中场队友阿根廷国脚安素费南迪斯，早前亦曾对其在史丹福桥的未来，表达了不确定性。虽然另一位中场大将摩西斯卡些度（Moises Caicedo）重申了对球会的承诺，但一再有主力球员对离队持开放态度，无疑已为球队的未来敲响了警钟。

强调目前快乐 留有余地

尽管对「回家」持开放态度，但古古列拿亦为自己的言论留有余地，强调他目前在车路士过得「非常快乐」，并表示会将回归西班牙的问题，留待数年后再说。

这位在2022年以6000万英镑高价加盟车路士的27岁后卫，今季已为球队在各项赛事中上阵41次，是后防线上不可或缺的一员。然而，若车路士最终未能取得来季欧联资格，加上更衣室内的不稳定气氛，恐怕将难以留住这位心系鲁营的西班牙守将，一场潜在的「星散」危机，已在史丹福桥悄然酝酿。