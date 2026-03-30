英超｜车仔中场大脑心系西甲？ 安素自爆「恨」住马德里 转投皇马传闻升温

车路士球员安素费南迪斯（Enzo Fernandez）近日公开表示渴望到马德里生活，随即惹来外界热议，盛传他下季或会重磅转投皇家马德里。

🚨❗️ Enzo Fernández: “I’d like to live in Madrid. It’s a beautiful city, reminds me of Buenos Aires”.



When asked by @SpiderCarp23 about clubs there… Enzo ended up smiling and didn’t comment. pic.twitter.com/FNKDwKXHxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

车路士球员安素费南迪斯（左）近日公开表示渴望到马德里生活。路透社

车路士球员安素费南迪斯近日公开表示渴望到马德里生活。路透社

车路士球员安素费南迪斯近日公开表示渴望到马德里生活。路透社

车路士球员安素费南迪斯近日公开表示渴望到马德里生活。路透社

这位车路士的中场大将近日在一个访谈节目中大爆，梦想在马德里定居：「我真的很喜欢马德里，那里让我想起布宜诺斯艾利斯。球员可以住在自己想住的地方，而我会选择马德里。我的英文还算过得去，但讲西班牙文肯定让我更自在。」

这位25岁阿根廷国脚在2023年初以破当时英超纪录的1.21亿欧元天价加盟车路士，今季稳坐车路士中场主力位置，上阵30场交出8个入球及3次助攻，但他对未来离开英超的意向似乎毫不掩饰。尽管安素与「蓝军」仍有长约在身，但这番言论无疑令他未来登陆班拿贝球场的传闻进一步升温。