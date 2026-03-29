英超｜戴治幽默回应接替杜陀执掌热刺传闻：我正喝著黑啤

早前有传闻指上月才离开诺定咸森林的戴治，有望取代杜陀执教为护级而战的热刺。戴治日前接受《Talksport》访问时澄清传闻。

戴治幽默回应接替杜陀传闻。路透社

杜陀帅位危危乎。美联社

热刺正为护级而战。美联社

「没说『不』就代表想教？」

戴治在访问中以其一贯的幽默风格化解传闻，他透露自己在酒吧喝健力士黑啤时，被球迷追问是否正与热刺谈判：「我当时回复他，既然我正站在你身边喝酒，那谈判成事的机会应该微乎其微吧！」他坦言身为领队，面对这类传闻处境尴尬：「这是非常棘手的局面。当你被传与一间像热刺这样规模庞大的球会有连系时，如果你表达『感到荣幸』，外界就会解读成『他没有拒绝』。我只是尝试保持礼貌与尊重。」

热刺在主场惨败予森林后，球队的防守及士气均跌至谷底。虽然杜陀目前仍未被炒，但面对仅领先降班区1分的严峻现实，球会管理层是否会采取行动仍是未知数。