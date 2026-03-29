Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

友谊赛｜马古尼回归表现稳健仍难获宠 杜曹直言仅属第五中坚

足球世界
更新时间：06:01 2026-03-29 HKT
发布时间：06:01 2026-03-29 HKT

英格兰教练杜曹日前对哈利马古尼的世杯梦，一盆冷水照头淋。尽管马古尼在周五1：1赛和乌拉圭的友赛中，于下半场后备上阵兼任队长，并踢出稳健表现，但杜曹赛后直言，这名33岁曼联兵目前在代表队的中坚排位中，仍落后多名队友。

「马古尼特质非我首选」

杜曹在赛后记者会上高度评价马古尼的职业态度与制空力，却话锋一转指出其技术特质并非球队正选首选：「他表现得很稳健，一如我预期，制空力强且处理死球极具威胁。但我并未改变心意，我看到其他球员在我的战术体系中拥有更合适的特质。」

安斯干沙获杜曹点名四大中坚之一。法新社
安斯干沙获杜曹点名四大中坚之一。法新社
马古尼表现回稳，但未获杜曹欢心。美联社
马古尼表现回稳，但未获杜曹欢心。美联社
马古尼是杜曹心目中第五中坚。美联社
马古尼是杜曹心目中第五中坚。美联社

杜曹公开心水四大中坚 

杜曹更罕有地公开其心目中的中坚顺位，直言安斯干沙及马克古希排位领先，甚至连正在养伤的车路士守将查洛巴亦比马古尼更具优势：「我认为干沙与古希领先，这是事实。查洛巴在机动性方面也稍微领先。另外还有史东斯，尽管他有伤在身，但他在队中的地位依然重要。」

被问及若明天就要递交世界杯大军名单，马古尼是否榜上有名时，杜曹语带保留：「我们现在还不需要决定名单。如果现在就要选，考虑到目前阵中伤兵满营，他确实可能入选，因为还能选谁呢？」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜伊朗洪达卜核设施遭轰炸 鲁比奥：战事料持续2至4周」｜持续更新
02:37
伊朗局势｜伊朗称攻击美军支援船及驻杜拜美军 中东4国外长周日在巴基斯坦会谈｜持续更新
即时国际
10小时前
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
影视圈
9小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
17小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
13小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
Threads网民热议全港最好食片皮鸭！大推中环卅二公馆「食物环境服务都好」 网友另推沙田1酒店中菜馆：「无得斗气」
港人热议全港最好食片皮鸭！中环卅二公馆上榜 网民力推沙田酒店中菜厅：无得斗气
饮食
20小时前
第34期六合彩今晚（3月28日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。
六合彩｜800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
10小时前
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
23小时前
飞机限带「尿袋」｜国泰 : 新规定即时生效 香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定
飞机限带「尿袋」｜国泰 : 新规定即时生效 香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定
社会
10小时前
日本博客拒印度童乞讨20卢比，被丢「牛粪水球」高烧住院4天。 X@DotabataGG
生化攻击｜日本博客拒印度童乞讨20卢比 被丢「牛粪水球」高烧住院4天
即时国际
7小时前