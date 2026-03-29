友谊赛｜马古尼回归表现稳健仍难获宠 杜曹直言仅属第五中坚

英格兰教练杜曹日前对哈利马古尼的世杯梦，一盆冷水照头淋。尽管马古尼在周五1：1赛和乌拉圭的友赛中，于下半场后备上阵兼任队长，并踢出稳健表现，但杜曹赛后直言，这名33岁曼联兵目前在代表队的中坚排位中，仍落后多名队友。

「马古尼特质非我首选」

杜曹在赛后记者会上高度评价马古尼的职业态度与制空力，却话锋一转指出其技术特质并非球队正选首选：「他表现得很稳健，一如我预期，制空力强且处理死球极具威胁。但我并未改变心意，我看到其他球员在我的战术体系中拥有更合适的特质。」

安斯干沙获杜曹点名四大中坚之一。法新社

马古尼表现回稳，但未获杜曹欢心。美联社

马古尼是杜曹心目中第五中坚。美联社

杜曹公开心水四大中坚

杜曹更罕有地公开其心目中的中坚顺位，直言安斯干沙及马克古希排位领先，甚至连正在养伤的车路士守将查洛巴亦比马古尼更具优势：「我认为干沙与古希领先，这是事实。查洛巴在机动性方面也稍微领先。另外还有史东斯，尽管他有伤在身，但他在队中的地位依然重要。」

被问及若明天就要递交世界杯大军名单，马古尼是否榜上有名时，杜曹语带保留：「我们现在还不需要决定名单。如果现在就要选，考虑到目前阵中伤兵满营，他确实可能入选，因为还能选谁呢？」