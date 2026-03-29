英超｜古路施夫斯基长唞1年接近复出 「我会比以前更强」

热刺的古路施夫斯基自2025年5月斗水晶宫时伤及右膝盖骨后，一直缺阵至今。原本预计只需数周休息的「小伤」，最终演变成横跨整个赛季的漫长康复期。古路施夫斯基接受访问时强调，已准备好在季尾为热刺及瑞典国家队倾尽全力。

古路施夫斯基长唞近1年。路透社

古路施夫斯基去年5月受伤，休养至今。路透社

古路施夫斯基接近复出。法新社

膝伤反复 经历两度手术

本季尚未为热刺披甲的古路施夫斯基，早前传出需接受第二次手术，一度令球迷担心其职业生涯受损。但他澄清第二次手术规模细微，且成功找出问题根源：「大家可能担心错了方向，那次小手术其实非常正面，让我们看清了问题。现在一切都解决了，我也看见了曙光。」

针对外界质疑他受重伤后能否重拾巅峰状态，古路施夫斯基表现得极为坚定，甚至有些挑衅性：「我听到有人在问：『他回来后还会是同一个球员吗？』不，我不会是同一个球员。我会变得更强、更聪明、对队友更有贡献。这是支持我的动力，现在我的『下半场比赛』才正式开始。」古路施夫斯基的回归对热刺而言皆是及时雨；热刺目前深陷英超护级泥潭，极需这名瑞典翼锋的创造力救亡。