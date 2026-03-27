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网传拜仁慕尼黑和祖云达斯将于今夏来港作赛 延续香港足球狂热

足球世界
更新时间：17:08 2026-03-27 HKT
发布时间：17:08 2026-03-27 HKT

利物浦、阿仙奴、热刺和AC米兰，四队国际知名球会于上年夏季来港献技，卷起了香港足球狂热。而据消息指德甲豪门拜仁慕尼黑和意甲豪门祖云达斯，两队欧洲劲旅将于今年夏季访港比赛，相信今年夏季将继续延续这股由外队卷起的足球狂热。

根据南韩媒体《朝鲜日报》于周二表示，拜仁慕尼黑将于2026年季前巡回赛期间前往香港和南韩，今次是四年内第三次前往亚洲，而今次亚洲之旅的第一站将会是香港，将进行一场友谊赛。而意大利媒体《米兰体育报》于早前透露，意甲豪门祖云达斯为了备战2026至2027年赛季，将飞往香港和澳洲，进行夏季巡回赛。是继祖云达斯于自2016年对战南华后，再次造访香港。

上年夏季，4队国际知名球队于香港举行了2场精彩赛事，包括利物浦对AC米兰的表演赛，阿仙奴和热刺更于启德主场馆上演了第一次移师海外的北伦敦打吡，而2场比赛分别以49,704人及49,975人两度刷新启德主场馆的最高入场纪录。根据上年的经验，相信今次拜仁慕尼黑和祖云达斯亦会对阵势力相当的国际劲旅，上演精彩的外队大战，于今夏再次卷起香港足球狂热。

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