日职｜前港脚欧阳耀冲入股日职球会 盼籍此机会促进2地足球与文化合作

上周二前港脚欧阳耀冲在社交媒体宣布，以其公司入股日本职业联赛丙组球会（J3）赞岐马达马尼(カマタマーレ讃岐)，成首为入股日职球会的港人，周五欧冲举行记者会进一步公布与球会和合作计划内容，他希望可以籍此带动2地在足球和文化上的交流，亦希望未来可以真正带到一位球员立足日本。

欧冲将赞岐马达马尼挂在Kiseki球衣旁，象征双方携手并肩而行。摄影：魏国谦

周五欧冲(右)举行记者会进一步公布与球会和合作计划内容。摄影：魏国谦

欧冲望合作带动2地足球与文化合作。摄影：魏国谦

欧冲入股日职球会赞岐马达马尼 望带动2地足球与文化合作

欧冲在发布会中表示自己以前受到电子游戏影响对日本足球产生兴趣，到现在自己不再以球员身份，以一个不一样的身份去参与日职的互动感到十分兴奋，他亦表示今次的合作希望达成3点目标，首先希望可以带动香港球迷或是旅行人士到高松看赞岐队的比赛，其次希望推动香港球员和当地有交流的机会，最后也想籍此带动2地文化交流和合作，他也透露有一个终极目标：「最后一样就系最紧要，算系终极目标，就系希望可以有一个香港嘅球队可以去到赞岐𠮶度踢波。」

晋珑金融集团公司负责人庄浩惟先生望利用今次机会提供渠道去令2地交流足球理念。摄影：魏国谦

另外早前已入股Kiseki的晋珑金融集团有限公司其下基金亦有参与今次入股，公司负责人庄浩惟先生表示很欣赏欧冲在推广足球上的拼劲，并指日本足球水平在亚洲来说已是非常高，因比希望利用今次机会提供渠道去今2地交流足球理念，亦可为本地球员提供更多机会，并令本地足球在世界舞台上继续发光发亮。

欧冲也希望除了球员外也可以有教练到日本交流。摄影：魏国谦

欧冲早前除了曾效力过赞岐马达马尼外，亦与球会有过其他合作今次更以股东身份合作，他亦表示得到对方认可才是最开心：「当然我自己好想做呢件事啦，即系梦想成真咁，第二觉得系冇白费，我𠮶几年喺日本外流嘅时间，因为俾佢哋睇到我个付出，同我嘅认真，咁日本人一定唔会乱咁做嘢啦，所以佢哋认可我，我觉得呢一下先系最开心。 」而提到球员培训上，欧冲早前已曾引荐本地小将韦𢓭谦到日本试脚，可惜因一些原因未能成事，但欧冲也表示希望籍今次机会去再带到球员到日本，他亦指希望可以有教练到当地交流，进一步了解和学习日本足球：「其实可以再系用足球深一层讲就系，其实唔单止想球员，其实我想教练可能有兴趣嘅，想学习日本足球嘅，我都可以安排教练过去，学习日本足球嘅文化，咁其实大家个体型其实差唔多，但系点解人哋咁劲，我喺日本一段时间大概知原因，所以都希望无论球员或者教练想去我都可以安排。」

记者/摄影：魏国谦