Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日职｜前港脚欧阳耀冲入股日职球会 盼籍此机会促进2地足球与文化合作

足球世界
更新时间：16:13 2026-03-27 HKT
发布时间：16:13 2026-03-27 HKT

上周二前港脚欧阳耀冲在社交媒体宣布，以其公司入股日本职业联赛丙组球会（J3）赞岐马达马尼(カマタマーレ讃岐)，成首为入股日职球会的港人，周五欧冲举行记者会进一步公布与球会和合作计划内容，他希望可以籍此带动2地在足球和文化上的交流，亦希望未来可以真正带到一位球员立足日本。

欧冲将赞岐马达马尼挂在Kiseki球衣旁，象征双方携手并肩而行。摄影：魏国谦
欧冲将赞岐马达马尼挂在Kiseki球衣旁，象征双方携手并肩而行。摄影：魏国谦
周五欧冲(右)举行记者会进一步公布与球会和合作计划内容。摄影：魏国谦
周五欧冲(右)举行记者会进一步公布与球会和合作计划内容。摄影：魏国谦
欧冲望合作带动2地足球与文化合作。摄影：魏国谦
欧冲望合作带动2地足球与文化合作。摄影：魏国谦

欧冲入股日职球会赞岐马达马尼 望带动2地足球与文化合作

欧冲在发布会中表示自己以前受到电子游戏影响对日本足球产生兴趣，到现在自己不再以球员身份，以一个不一样的身份去参与日职的互动感到十分兴奋，他亦表示今次的合作希望达成3点目标，首先希望可以带动香港球迷或是旅行人士到高松看赞岐队的比赛，其次希望推动香港球员和当地有交流的机会，最后也想籍此带动2地文化交流和合作，他也透露有一个终极目标：「最后一样就系最紧要，算系终极目标，就系希望可以有一个香港嘅球队可以去到赞岐𠮶度踢波。」

晋珑金融集团公司负责人庄浩惟先生望利用今次机会提供渠道去令2地交流足球理念。摄影：魏国谦
晋珑金融集团公司负责人庄浩惟先生望利用今次机会提供渠道去令2地交流足球理念。摄影：魏国谦

另外早前已入股Kiseki的晋珑金融集团有限公司其下基金亦有参与今次入股，公司负责人庄浩惟先生表示很欣赏欧冲在推广足球上的拼劲，并指日本足球水平在亚洲来说已是非常高，因比希望利用今次机会提供渠道去今2地交流足球理念，亦可为本地球员提供更多机会，并令本地足球在世界舞台上继续发光发亮。

欧冲也希望除了球员外也可以有教练到日本交流。摄影：魏国谦
欧冲也希望除了球员外也可以有教练到日本交流。摄影：魏国谦

欧冲早前除了曾效力过赞岐马达马尼外，亦与球会有过其他合作今次更以股东身份合作，他亦表示得到对方认可才是最开心：「当然我自己好想做呢件事啦，即系梦想成真咁，第二觉得系冇白费，我𠮶几年喺日本外流嘅时间，因为俾佢哋睇到我个付出，同我嘅认真，咁日本人一定唔会乱咁做嘢啦，所以佢哋认可我，我觉得呢一下先系最开心。 」而提到球员培训上，欧冲早前已曾引荐本地小将韦𢓭谦到日本试脚，可惜因一些原因未能成事，但欧冲也表示希望籍今次机会去再带到球员到日本，他亦指希望可以有教练到当地交流，进一步了解和学习日本足球：「其实可以再系用足球深一层讲就系，其实唔单止想球员，其实我想教练可能有兴趣嘅，想学习日本足球嘅，我都可以安排教练过去，学习日本足球嘅文化，咁其实大家个体型其实差唔多，但系点解人哋咁劲，我喺日本一段时间大概知原因，所以都希望无论球员或者教练想去我都可以安排。」

 

记者/摄影：魏国谦

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰
前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰
影视圈
8小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
4小时前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
5小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
1小时前
池袋Pokémon店凶案｜自戕疑犯为女死者前男友 曾多次骚扰被颁禁制令
01:33
池袋Pokémon店凶案｜自戕疑犯为女死者前男友 曾多次骚扰被颁禁制令
即时国际
4小时前
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口
「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口
影视圈
7小时前
伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀
伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀
即时国际
6小时前
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
影视圈
22小时前